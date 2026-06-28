Madrid Xplora llega al desierto y enfila la recta final de la aventura por Egipto mirando al monte Sinaí: "No quiero que esto se acabe"

Omar va tranquilo, como si estuviera de paseo, hasta que desde el Toyota Land Cruiser que conduce por las dunas del desierto de El Fayum un pasajero le grita: "¡Yalla yalla!" (¡Vamos, vamos¡). Y empieza la diversión.

Desde ese momento, este conductor beduino de apenas 25 años y experto en la zona parece engullido por el espiritu de Carlos Sainz (padre) en el rally Dakar. Y con él los otros siete todoterrenos que transportan a toda la expedición de Madrid Xplora para que conozcan una de las zonas más impresionantes de Egipto.

Durante varias horas recorren el espectacular oasis hundido en una depresión situado a unos 100 km al suroeste de El Cairo. Y claro, todo "flipan". Y por un rato, se creen los reyes del desierto.

"Irrepetible"

"Es algo que todo el mundo debería hacer una vez en la vida. Fue tan bestial, la combinación de ir en los coches y los paisajes... que si pudiera repetir algo, sin duda sería eso", cuenta Nico Benito, uno de los 20 estudiantes afortunados. A su lado, Iván Calleja asiente y coincide, asegurando que el "atardecer en el desierto fue de las cosas más bonitas que ha visto nunca".

Los jóvenes de Madrid Xplora, en un crucero por el Nilo / EPE

En su particular top-3 mete la estancia en Luxor y la visita a las Pirámides de Giza. "Por fuera eran espectaculares, pero por dentro un poco sosas, no eran tan espectaculares como las tumbas del valle de los Artesanos", le responde Nico, deseoso de seguir exprimiendo la experiencia en estos últimos tres días.

Recta final

Ahora, tras llegar a Sharm el-Sheij, ya solo queda la recta final, pero qué final. Este domingo, sin ir más lejos, harán snorkel en el mar Rojo y se prepararán para el que será el broche final a su gran aventura por Egipto, la subida de madrugada al monte Sinaí

"Se nos va a hacer corto. Una semanita más me quedaría, no más porque al final lo mucho, aunque sea tan genial, cansa". Y además, ahora que somos amigos, afirma Martina Salas. "Me va a dar mucha pena, se me está pasando volando. Pero quizás por eso es tan bonito e intenso, porque sabemos que tiene un fin", asiente junto a ella Bea Valladolid.

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"Es algo impensable, como escapar del día a dia. Yo no podría venir a sitios así con mi familia. No quiero que se acabe, me voy a poner muy triste", confiesa Eva Babiano. Todos están igual, pero algo que recuerda María Cruz les consuela: "Al menos, sabemos que tras vivir esto juntos, seremos amigos para siempre y nos podremos juntar en Madrid".