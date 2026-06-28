El PSOE cuestiona la política de Almeida que permite viviendas de 394.000 euros sobre lo que era suelo público

El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, ha cuestionado la política del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que permite poner a la venta viviendas de 394.000 euros sobre lo que era suelo público en el ámbito Mahou-Calderón.

En la última comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, el delegado del ramo, Borja Carabante, ha defendido que la política de estrategia del suelo persigue "poner en valor el patrimonio municipal del suelo, que es de los madrileños y cuanto más valor se le otorgue, más favor se está haciendo a los intereses de los ciudadanos, además de fomentar la oferta de vivienda para mitigar eventualmente el incremento de precios".

Las explicaciones no han satisfecho a Giraldo cuando hoy se están ofertando viviendas en venta sobre lo que era suelo público de unos 394.000 euros, como ha demostrado con anuncios publicados en el portal 'Idealista'. "Incluso algunas están en 700.000", ha llamado la atención.

Para el socialista esto es "un valor altísimo que los madrileños no pueden pagar". "Y, lo que es peor, la inmobiliaria ha anunciado que van a intentar no cumplir con esos quince años de alquiler asequible" que se estipulaba como condición de la venta "haciendo una especie de trampa legal para alquilárselo a sí mismos", ha añadido.

Giraldo ha lamentado que "se habrá utilizado el suelo público para enriquecer a algunas personas y Madrid lo habrá perdido" cuando "es quizás el mejor bien que dispone un Ayuntamiento para controlar el precio".

"¿Qué va a hacer usted cuando ya no le quede parcelas por vender? ¿Cómo va a construir vivienda pública el Ayuntamiento de Madrid? Lo digo porque además, en ratio vivienda pública-habitante estamos en la cola de España", ha advertido el socialista, que ha instado a "repensarse de arriba a abajo esta política de gestión del suelo municipal".

"En María de Molina el piso más barato es de un millón"

Carabante ha respondido que nunca se plantearon en el equipo de Gobierno "dejar esos suelos en el cajón, que se pudran ahí, no ponerlos en valor", aunque tampoco hacer "como el PSOE" vendiéndolos "al mejor postor" como "ha hecho el PSOE en María de Molina con 50 pisos de lujo", en referencia a la operación en subasta pública de un antiguo edificio de oficinas del Ministerio de Hacienda.

"Allí donde el piso más barato está en el millón de euros, es que está por encima de los 25.000 euros el metro cuadrado. Y un piso de 100 metros cuadrados, el más alto de la décima planta, son 2,5 millones de euros. ¿Me puede decir qué política de vivienda protegida es esa? ¿Me puede decir por qué el Ministerio de Hacienda puede vender viviendas a 2,5 millones? ¿A quién se las va a vender, a los vecinos de Usera?", ha preguntado Carabante a Giraldo.

Eso le ha dado pie para recordar que en uno de los últimos plenos el PP propuso que los ingresos obtenidos por el Ministerio de Hacienda con esa venta los destinara a viviendas públicas de la ciudad de Madrid "pero el PSOE votó 'no'". "Vete a saber a dónde irá ese dinero", ha deslizado el delegado.

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"Mientras ustedes se han dedicado en el Gobierno a robar (tras hacer alusión a la sentencia en el caso mascarillas del exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos), nosotros nos hemos dedicado a vender suelo asequible y no a precio de 2,5 millones de euros", ha concluido Carabante.