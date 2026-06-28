Madrid ofrece más de 200 actividades medioambientales gratuitas este verano para descubrir su biodiversidad

La Comunidad de Madrid ha preparado para este verano una programación de más de 200 actividades medioambientales gratuitas con el objetivo de dar a conocer la biodiversidad regional y promover su conservación. Las propuestas están dirigidas a distintos públicos e incluyen talleres, juegos, sendas, exposiciones, charlas y recorridos por espacios naturales.

Las actividades se desarrollarán durante los fines de semana y festivos de julio, agosto y septiembre, siempre con reserva previa. Tendrán lugar tanto en los nueve centros de educación ambiental autonómicos como en diferentes enclaves naturales de la región.

Nuevas actividades sobre bosques y montes

Una de las principales novedades de este verano es la incorporación de iniciativas diseñadas para divulgar la gestión de los montes, la riqueza forestal, la diversidad de los bosques y sus aportaciones al ecosistema. Estas actividades aparecen identificadas en la guía publicada por la Red de Centros con el sello Madrid Forestal.

Entre ellas figura Por el Bosque Vivo, una actividad que se celebrará el 18 de julio en la Finca Caserío del Henares. Se trata de un programa de voluntariado para todos los públicos, realizado en colaboración con WWF Madrid, que busca favorecer la participación ciudadana en la conservación de los bosques situados en torno a los ríos Henares y Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste.

Actividades pet-friendly

Por primera vez, algunas de las propuestas permitirán acudir con perros, siempre que los animales vayan atados, cumplan los requisitos sanitarios exigibles y no presenten problemas de socialización con personas u otros animales.

Estas actividades estarán identificadas con el sello pet-friendly. Una de ellas será la visita guiada al Arboreto Luis Ceballos, prevista para el 4 de julio.

Talleres para niños y familias

La programación incluye numerosas actividades pensadas para familias y para los más pequeños. En Polvoranca, el 18 de julio, se celebrará una actividad sensorial dirigida a bebés de 0 a 3 años, en la que podrán descubrir la naturaleza mediante juegos con agua y la exploración de texturas.

En Chapinería, el 23 de agosto, los niños a partir de cinco años podrán conocer ranas, sapos, salamandras y tritones de la región, además de aprender sobre sus formas de respirar y defenderse. El 6 de septiembre, en El Campillo, se organizará la Senda del Búho, un recorrido para descubrir las plantas y animales de los cortados del Soto de Bayona.

Huertos, paseos y rutas naturales para adultos

Los adultos también encontrarán propuestas específicas, como los huertos participativos. Uno de ellos se celebrará el 16 de agosto en Bosque Sur, donde los asistentes podrán identificar las hortalizas de temporada y aprender a preparar adecuadamente la siembra.

Los paseos y recorridos por el entorno natural tendrán igualmente un papel destacado. El 4 de julio, en el Valle del Lozoya, se organizará una visita a la dehesa de Somosierra para conocer su diversidad de árboles, algunos de ellos centenarios.

En el Hayedo de Montejo, los visitantes podrán disfrutar de itinerarios guiados por sus paisajes, solicitándolo a través de la web Sierra del Rincón.

Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid

Buena parte de las actividades se desarrollará en los nueve Centros de Educación Ambiental del Ejecutivo autonómico: El Águila, en Chapinería; Arboreto Luis Ceballos, en San Lorenzo de El Escorial; El Campillo, en Rivas-Vaciamadrid; Caserío de Henares, en San Fernando de Henares; Valle del Lozoya, en Garganta de los Montes; Hayedo de Montejo, en Montejo de la Sierra; Guadarrama Río Arena, en Arroyomolinos; Polvoranca y Bosque Sur, en Leganés.

En estos espacios, expertos ambientales dirigirán las actividades para acercar a los participantes la flora y la fauna autóctonas.

Rutas en la Sierra de Guadarrama

La oferta medioambiental de verano se completa con rutas guiadas en los cuatro espacios de atención a visitantes situados en la vertiente madrileña del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: La Pedriza, Valle de la Fuenfría, Valle del Paular y Peñalara.

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Su programación, también disponible durante todo el verano, puede consultarse en la web del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.