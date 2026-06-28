Madrid ampliará hasta los 7 años la vacunación intranasal contra la gripe y comprará 130.000 dosis

La Comunidad de Madrid ampliará hasta los 7 años la edad de los menores que podrán recibir la vacuna intranasal contra la gripe en la próxima campaña de inmunización. Para hacerlo posible, el Consejo de Gobierno ha autorizado la licitación del contrato para adquirir 130.000 dosis por un importe de 2.503.904 euros, una cifra que duplica las 70.000 compradas en 2025.

La próxima campaña será la cuarta en la que la sanidad pública madrileña utilice esta vacuna, que comenzó a administrarse durante la temporada 2023/24 coincidiendo con el inicio del curso escolar. En aquella primera edición se inmunizó a más de 20.500 menores, mientras que en 2025 la cobertura alcanzó a más de 100.000 niños.

Con la adquisición de esta nueva remesa, el Ejecutivo autonómico espera incrementar el número de beneficiarios y superar el 45% de cobertura registrado en la última campaña.

Una vacuna más fácil de administrar

La vacuna intranasal contiene virus atenuados capaces de simular una infección natural y generar una respuesta inmunitaria que incluye la protección de las mucosas. Entre sus ventajas destaca que se administra mediante pulverización nasal, lo que facilita su aceptación entre los niños al evitar el pinchazo.

Según la Comunidad de Madrid, los efectos secundarios suelen limitarse a congestión nasal y fiebre baja, además de contribuir a reducir la transmisión de la enfermedad entre los contactos.

La Consejería de Sanidad recomienda a los padres o tutores de los menores incluidos en este grupo de edad solicitar la vacunación en su centro de salud. En el caso de los bebés de entre 6 y 23 meses, la Dirección General de Salud Pública continuará ofreciendo una vacuna inyectable, ya que la formulación intranasal solo está autorizada para niños a partir de los 2 años.

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Campaña de vacunación para grupos de riesgo

La campaña de vacunación antigripal del próximo otoño también estará dirigida a las personas mayores de 60 años y a los grupos de riesgo, entre ellos pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas, profesionales sanitarios, trabajadores de centros sociosanitarios y personal de servicios esenciales, entre otros.