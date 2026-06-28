Madrid abrirá al completo el túnel de Bonaparte en 2027 con la musealización del tramo municipal

El Ayuntamiento de Madrid prevé musealizar el tramo municipal del túnel de Villanueva, conocido popularmente como túnel de Bonaparte, para incorporarlo al recorrido de la futura Real Casa de Campo. La apertura está prevista para 2027, coincidiendo con la conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Felipe II.

La directora general de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, Elena Hernando, explicó en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte que esta actuación se desarrollará de forma coordinada con la recuperación de la Casa de los Vargas, de modo que ambos espacios ofrezcan una experiencia expositiva conjunta.

El túnel fue encargado por José Bonaparte a su arquitecto, Juan de Villanueva, como un paso privado entre los jardines del Palacio Real y la Casa de Campo, entonces destinada al recreo y la actividad cinegética de la monarquía.

Un tramo sin valor histórico que tendrá contenido expositivo

Durante la comisión, el concejal socialista Jorge Donaire reclamó una fecha para la apertura de la parte municipal del pasadizo, después de que Patrimonio Nacional inaugurara el tramo histórico situado en los jardines del Campo del Moro.

Según defendió, "hay un túnel, un tramo abierto, hay una verja y una parte municipal pendiente", una situación que, a su juicio, "desluce el trabajo de Patrimonio Nacional" y deja el proyecto "a medias".

Hernando respondió que el espacio gestionado por el Ayuntamiento, situado junto a Madrid Río, no conserva elementos originales del túnel histórico. Se trata de un pabellón subterráneo construido por el Consistorio en 2011 como salida de emergencia de la M-30 y acceso al recorrido histórico.

"La incorporación a esa visita del tramo municipal solo resultaría de interés si se dota de un discurso expositivo, ya que carece de valor histórico", afirmó la directora general. El espacio conserva una gran lápida metálica que recuerda la construcción original del túnel en 1811.

La intención del Área de Cultura, Turismo y Deporte es utilizar las superficies del pabellón para explicar la historia del pasadizo y su vinculación con la Casa de los Vargas. "La apertura del tramo municipal se hará cuando se abra al público este espacio palaciego del siglo XVI", añadió Hernando.

Un proyecto iniciado en tiempos de Felipe II

La construcción del túnel respondía a un proyecto concebido ya durante el reinado de Felipe II para conectar las zonas de caza próximas al Palacio Real con la Casa de Campo, adquirida por el monarca a la familia Vargas tras establecer la corte en Madrid.

El pasadizo fue abierto al público en 1931, aunque décadas después la construcción de la M-30 obligó a clausurar la salida hacia el río, iniciando un largo periodo de abandono.

Con la futura apertura del tramo municipal será posible recorrer íntegramente este histórico paso subterráneo.

La Real Casa de Campo recuperará la Casa de los Vargas

La musealización del túnel forma parte del proyecto de la Real Casa de Campo, con el que el Ayuntamiento pretende recuperar la Casa de los Vargas, residencia utilizada por Felipe II como casa de campo, además de un jardín renacentista y la conocida galería de burlas.

La Casa de los Vargas fue construida a comienzos del siglo XVI junto al río Manzanares y pasó a formar parte del patrimonio de la Corona en 1561, cuando Felipe II trasladó la capital a Madrid.

El proyecto contempla la recuperación de un jardín histórico de más de 10.000 metros cuadrados, con parterres y plantaciones reconstruidos a partir de los restos arqueológicos y la documentación conservada. También se restaurará la galería de burlas, una gruta renacentista con juegos de agua considerada excepcional por el elevado grado de conservación de su sistema hidráulico.

Noticias relacionadas

Una vez concluyan las actuaciones arquitectónicas y paisajísticas, el Ayuntamiento desarrollará el proyecto museográfico que explicará la relevancia del conjunto en la historia de Madrid como capital y de los Reales Sitios.