Leganés habilita un nuevo punto de ayuda para Venezuela ante la masiva respuesta solidaria en Sambil: "Es un éxito colectivo"

La respuesta solidaria de la comunidad venezolana y de los madrileños ha obligado a ampliar los puntos de recogida de ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela. Después de que este sábado el centro comercial Sambil Madrid se viera desbordado por el volumen de donaciones, el Ayuntamiento de Leganés ha habilitado un nuevo espacio para canalizar la ayuda que abrirá este domingo a partir de las 12:00 horas en el polideportivo Manuel Cadenas, situado en el Paseo de la Ermita, 15, en Leganés.

Asimismo, las organizaciones que coordinan la campaña han actualizado además sus necesidades y piden expresamente no llevar ropa, ya que esa necesidad está cubierta. En estos momentos solicitan prioritariamente medicamentos, material sanitario y material de seguridad para atender a los damnificados.

En un comunicado difundido por Sambil Madrid, la organización ha agradecido la "entrega" y el "amor" de quienes han participado en la recogida y ha confirmado que la respuesta ciudadana ha desbordado la capacidad disponible para el envío a Venezuela. "Es un éxito colectivo". Por este motivo, ha anunciado que este domingo no recibirá nuevos donativos ni en Sambil ni en el resto de centros de acopio de Madrid, y ha pedido a los ciudadanos que permanezcan atentos a sus comunicaciones oficiales para conocer los siguientes pasos de la campaña. Ahora, en polideportivo Manuel Cadena.

Madrid se vuelca con los afectados por el terremoto

La comunidad venezolana residente en Madrid se ha movilizado para enviar ayuda humanitaria tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el miércoles. El balance oficial provisional cifra en al menos 1.430 fallecidos y 3.238 heridos. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, ha confirmado la muerte de nueve españoles y mantiene 131 personas no localizadas.

La tragedia ha tenido una especial repercusión en la Comunidad de Madrid, donde reside la mayor comunidad venezolana de España. Apenas unas horas después del seísmo, asociaciones de la diáspora comenzaron a organizar campañas para reunir material de primera necesidad que será enviado a las zonas afectadas.

"Esto apenas empieza y no va a ser una recogida de un día, tiene que ser constante", explican desde la organización Una Venezolana en Madrid, una de las impulsoras de la iniciativa solidaria.

Los puntos de recogida continúan activos

Además del nuevo centro habilitado en Leganés, continúan operativos otros puntos de recogida en la Comunidad de Madrid. Refugiados Sin Fronteras y Diáspora en Movimiento reciben donaciones en la calle Matilde Landa, 26, entre las 11:00 y las 18:00 horas durante el fin de semana.

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En Villanueva del Pardillo, Pardillo Center y la Asociación Civil de Venezolanos en España (VENESP) mantienen abierto otro punto de recogida en la avenida de Madrid, 4, local 1. Además de productos básicos, aceptan aportaciones económicas para sufragar la compra, el transporte y la distribución de la ayuda. Para coordinar donaciones han facilitado el teléfono 687 607 465.