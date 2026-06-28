Ni Koke, ni Llorente, ni Giuliano: BTS desvela antes que nadie la nueva camiseta del Atlético de Madrid

La nueva camiseta del Atlético de Madrid ya ha visto la luz. Pero no la estrenaron Koke Resurrección, Marcos Llorente, Giuliano Simeone ni ninguna de las estrellas del equipo rojiblanco. La primera gran aparición pública de la equipación de la temporada 2026/2027 llegó desde un escenario y ante miles de fans de la banda k-pop del momento, BTS.

El grupo surcoreano, una de las bandas más influyentes del mundo, sorprendió durante su concierto en el Riyadh Air Metropolitano al mostrar la nueva camiseta del Atlético de Madrid. El momento llegó de la mano de Suga, uno de sus integrantes, y no tardó en hacerse viral entre los seguidores del grupo y la afición colchonera.

Suga, de BTS, se adelanta al Atlético y enseña por sorpresa su nueva camiseta. / Twitter

Una presentación inesperada en pleno Metropolitano

La imagen corrió rápidamente por redes sociales. No era una presentación oficial al uso, ni una campaña protagonizada por futbolistas, ni el clásico anuncio preparado por el club. Fue un cruce inesperado entre fútbol, música global y cultura fan en el propio estadio del Atlético.

Como suele ocurrir cada verano, las equipaciones de los grandes clubes suelen conocerse antes de tiempo a través de filtraciones. La camiseta del Atlético no ha sido una excepción. Sin embargo, esta vez la revelación tuvo un escaparate difícil de igualar: un concierto multitudinario de BTS en la capital.

La reacción del Atlético de Madrid

El propio Atlético de Madrid reaccionó poco después a través de su cuenta oficial en inglés en X (antes Twitter), donde compartió el momento con tono humorístico. Con ese gesto, el club asumía de forma indirecta la autenticidad de la prenda y aprovechaba la enorme repercusión internacional del grupo surcoreano.

La aparición de la camiseta tiene además un componente estratégico. El Atlético de Madrid viajará próximamente a Corea del Sur para disputar un amistoso de pretemporada, por lo que la conexión con BTS y con el público surcoreano encaja en un contexto de expansión internacional de la marca rojiblanca.

La camiseta mantiene las tradicionales franjas rojiblancas acompañadas por detalles en azul oscuro. La principal novedad será un patrón de tridentes integrado en las franjas rojas, un guiño a la Fuente de Neptuno, escenario habitual de las celebraciones del Atlético de Madrid. La equipación también recuperaría el pantalón azul oscuro, una combinación que remite a algunas de las camisetas más recordadas del club.

Fútbol, K-pop y viralidad

La escena deja una imagen poco habitual: una camiseta de fútbol filtrada no por una tienda, una web especializada o una sesión promocional, sino por uno de los mayores fenómenos musicales del planeta. Y en casa del propio Atlético.

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El resultado ha sido inmediato. La nueva equipación rojiblanca ya circula por redes, los fans comentan el diseño y el club ha encontrado una promoción inesperada antes incluso de su lanzamiento oficial. Esta vez, el primer pase no lo dio un futbolista. Lo dio BTS.