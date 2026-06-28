Griezmann, Agüero y Hugo Sánchez: otros delanteros que, al igual que Julián Alvarez, solicitaron abandonar el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid afronta con el ‘caso Julián Alvarez’ una situación que no pilla por sorpresa al conjunto rojiblanco. La historia del club ha contado con numerosos episodios protagonizados por jugadores, delanteros en su gran mayoría, que en algún momento tensaron la cuerda con la entidad en busca de un traspaso. Al término del segundo partido de la selección argentina en este Mundial 2026 frente a Austria, Julián Alvarez soltó la bomba en la zona mixta del AT&T Stadium de Dallas. El ariete argentino confirmó su deseo de abandonar la entidad rojiblanca próximamente. "Hablé con la gente del club, lo mejor es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño", sentenció la ‘Araña’.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. / EFE

Una situación que parece que se prolongara en el tiempo para convertirse en el gran culebrón de este mercado de fichajes. Unas declaraciones que cayeron como jarro de agua fría en el seno de la junta directiva rojiblanca. La decepción con el jugador es absoluta llegado este punto. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, se encargó de responder con un escrito a la Agencia EFE. En él afirmó que el club "no quiere transferir sus derechos" y dijo que el Barcelona "falta al respeto" al equipo rojiblanco y "creen que puede" ningunearlo. Ahora bien, este partido ya se ha jugado en numerosas ocasiones en las oficinas del Atlético de Madrid y, a continuación, repasamos alguno de los casos más trascendentes de la historia reciente del club.

Hugo Sánchez y un 'fichaje puente' para poner rumbo al Real Madrid

Corría el verano de 1985 cuando Hugo Sánchez cambio la elástica rojiblanca por el blanco impoluto de Chamartín. Antes ya se había dado la posibilidad de que el delantero mexicano firmara por el Barcelona, pero jamás se llegó a un acuerdo. Un Ramón Mendoza recién nombrado presidente del Real Madrid preparaba un fichaje de relumbrón para dar comienzo a un nuevo proyecto. En el momento en el que Hugo Sánchez fue conocedor del interés de los blancos no dudó en trasladar sus intenciones a la directiva dirigida por Vicente Calderón en aquel entonces.

"En cuatro temporadas tuve la oportunidad de conseguir sólo un título, que fue la Copa del Rey y un Pichichi a nivel individual, pero yo tenía hambre de triunfo, de ganar títulos y sabía que esos títulos con el Atlético de Madrid iban a ser muy difíciles. Así que di el paso de irme al Madrid porque quería conseguir los objetivos”, explicó el futbolista mexicano a ESPN años después.

Todas las partes estaban condenadas a entenderse. El Atlético recibía a cambio una importante cantidad de dinero para la época, el Real Madrid conseguía hacerse con un futbolista importante en el campeonato nacional y Hugo Sánchez llegaba a un club en el que podía conseguir títulos con mayor facilidad. Además a Hugo le restaba solo un año de contrato con el conjunto rojiblanco. El equipo merengue ofreció 150 millones de pesetas más los jugadores Ochoterena y Lozano. El presidente rojiblanco pretendía sacar algo a cambio y evitar que el futbolista se marchara libre al año siguiente.

Los rumores de esta negociación no sentaron nada bien a los aficionados rojiblancos, que comenzaron a amenazar y cargar contra la directiva. Se encontró una solución a través de un tercer club implicado: el UNAM de México, club en el que Hugo había militado en el pasado. El club sudamericano abonó 200 millones de pesetas al Atlético de Madrid. Unos días después, Mendoza aterrizó en México para pagar un traspaso de 250 millones de pesetas y Hugo Sánchez se convirtió en nuevo jugador del Real Madrid.

El ’no’ traspaso de Caminero

Más de una década después, mientras estaba concentrado con la selección española en la Eurocopa de Inglaterra, fue José Luis Caminero el encargado en pedir públicamente un traspaso al Atlético de Madrid. El delantero ofreció una rueda de prensa en la concentración de ´la roja´y reclamó un equipo que "colmara sus expectativas". También manifestó una serie de insatisfacciones en el trato personal, principalmente con el presidente, Jesús Gil. "Le he pedido a Gil que si llega una oferta por mí, que la estudie. Aunque sea inferior a mi cláusula", expresó Caminero en la concentración con el combinado nacional.

"Ni hay ofertas ni mi representante ha negociado con nadie hasta ahora. Me gustaría jugar en Italia. O en un equipo que no sea de Madrid. Lo que busco, si me dan la oportunidad, es jugar en un sitio diferente", señaló. El rumor acerca de su posible fichaje por el FC Barcelona fue el que más fuerza cogió aquel verano. Pero Gil, dando muestra de su carácter una vez más, no se inmutó ante las palabras del jugador: "Antes muertos que rebajar un duro. El que venga por él tiene que pagar 1.740 millones de pesetas. La cláusula más el IVA". A diferencia de otros casos analizados en este artículo, el ariete español no consiguió abandonar el Atlético de Madrid, donde permaneció dos temporadas más, pero esta situación acumula numerosas coincidencias con el caso que nos atañe.

Agüero y los paralelismos con Julián Alvarez

Sin duda, el fichaje de mayor similitud con respecto a Julián Alvarez es el de su compatriota Sergio ‘Kun’ Agüero. El histórico delantero argentino confesó públicamente su deseo de abandonar el Atlético de Madrid. "He dicho tiempo atrás que cuando quisiera irme, lo diría públicamente. Y ese momento ha llegado. Por eso cumplo con mi palabra y aquí estoy. Me resulta difícil dejar el Atleti. Me duele y me entristece. Pero no me resulta difícil explicar por qué lo hago. De más está decir que no se trata de una cuestión económica sino estrictamente deportiva. Por eso quiero expresar claramente mi reconocimiento al club por los esfuerzos que ha hecho por mantenerme hasta con un salario acorde a las instituciones más grandes del mundo", explicó el delantero al término de la temporada 2010/11.

En un primer momento, todo hacía indicar que recalaría en el Real Madrid, pero la directiva rojiblanca, con Gil Marín a la cabeza, impidió la llegada de Agüero a Chamartín. El club presidido por Florentino Pérez parecía ser el único dispuesto a abonar la cláusula del jugador. Ni Chelsea, ni Juventus, los otros dos clubes interesados, estaban dispuestos a abonar los 45 millones de cláusula que ostentaba el argentino. Fue entonces cuando apareció en escena el Manchester City, ya bajo el poder de Abu Dhabi, que tenía como objetivo crear un ‘superequipo’ a medida. El jugador no acudió al inicio de la pretemporada con la intención de forzar su traspaso.

MD89. MADRID, 13/11/2010.- El delantero argentino del Atlético de Madrid Sergio Kun Agüero (d) celebra con su compañero, el uruguayo Diego Forlán, el gol que ha marcado al Osasuna, segundo para el conjunto rojiblanco, durante el partido, correspondiente a la undécima jornada de Liga de Primera División, disputado esta tarde en el estadio Vicente Calderón. EFE/Emilio Naranjo. horizontal / Emilio Naranjo / EFE

"Reconozco que al sentir que algunos del club en quienes yo había confiado no cumplieron con su palabra, y que incluso hicieron declaraciones públicas que me hicieron daño porque faltaron a la verdad, dije cosas que pudieron herir a la afición. Pero quiero decirles que nunca estuvo en mi ánimo faltarle el respeto a quienes siempre se comportaron tan bien conmigo. No soy yo el malo de esta película aunque algunos se hayan empeñado en que así parezca...", afirmó Agüero tras confirmar su fichaje por el Manchester City.

El jugador continuó su defensa tras los numerosos ataques por parte de la afición rojiblanca. "Tuve la posibilidad de no firmar la renovación y quedarme con el pase en el 2012. Sin embargo, yo personalmente decidí renovar. Y ahora con el traspaso al club le entró un dinero importante que le servirá para mejorar el equipo y que de la otra manera no lo hubiera tenido. Lo dije en el comunicado. Yo quise firmar, renovar, como una forma de devolver al club y a todos los colchoneros todo lo que me habían dado. Pero también es cierto que en ese momento el club se comprometió a que cuando yo dijera que quería irme, facilitaría mi salida. Lamentablemente eso no sucedió y complicó las cosas", confesó el argentino en una entrevista publicada en su web personal.

Tantos son los paralelismos entre ambos casos que el propio ‘Kun’ Agüero salió en defensa del actual delantero del Atlético de Madrid. "El club no lo va a decir y no queda otra que el jugador es sincero, trata de ser honesto. Dice que se juntó con el club y vieron que lo mejor es hacer una transferencia. No tiene nada de malo, a ningún club le conviene decir que van a transferir a un jugador", explicó en el programa Jijantes. "Julián encajaría en muchos clubes, pero en el Barça encajaría de forma espectacular por su forma de jugar. Es un jugadorazo, un futbolista que juega en cualquier lado y es ofensivamente completo", añadió.

El precedente de Antoine Griezmann

El último en sumarse a esta lista fue Antoine Griezmann. El francés en su primera etapa coqueteó con una posible salida rumbo al FC Barcelona en la temporada 2017/18. Finalmente, consideró oportuno quedarse en el Atlético de Madrid, tal y como mostró a través del documental La Decisión. Un año después, los contactos entre el futbolista y el club catalán reaparecieron, coincidiendo con una eliminatoria de Champions en la que el Atlético se jugaba la temporada frente a la Juventus. El club que por aquel entonces presidía Josep María Bartomeu abonó la cláusula de rescisión del jugador, situada en 120 millones de euros.

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Al igual que Agüero, el francés estaba citado a regresar a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva rojiblanca, pero no compareció y apuró sus opciones para verse vestido de azulgrana. Este caso vincula de nuevo al Atlético, al FC Barcelona y al jugador franquicia de los rojiblancos. Griezmann llegó a la ciudad condal, pero no pudo mostrar todo el fútbol que había ofrecido en la Real Sociedad y el Atlético. El francés regresó al conjunto rojiblanco en la temporada 2021/22, donde fue recibido como un enemigo, pero con el paso del tiempo consiguió colarse en el corazón de los atléticos. Precisamente, esta temporada fue despedido con honores en el Metropolitano tras poner fin a su etapa como jugador del Atlético de Madrid.