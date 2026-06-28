SUCESO
Grave un hombre de 60 años tras ser atropellado mientras trabajaba en un parking de Moratalaz
La conductora de un turismo no lo ha visto al salir del parking
EP
Un varón de 60 años ha resultado herido grave al ser atropellado este domingo mientras realizaba tareas de mantenimiento en un aparcamiento en la avenida Doctor García Tapia, en Moratalaz, en lo que ha sido considerado un siniestro laboral.
Según ha confirmado Emergencias Madrid a Europa Press, el hombre se encontraba agachado en la salida del parking llevando a cabo labores de pintura cuando se ha producido el accidente, a causa de la conductora de un turismo que no lo había visto al situarse tras un cambio de rasante.
Los hechos han ocurrido minutos antes de las 11 horas. Una unidad del Samur-Protección Civil se ha desplazado al lugar del incidente, donde han atendido a la víctima, que se encontraba consciente y orientado, por abrasiones en la espalda y fractura de fémur.
El herido ha sido trasladado con traumatismo grave al Hospital Gregorio Marañón, escoltado por la Policía Municipal de Madrid. El grupo de Siniestralidad Laboral de la Comisaría de Coordinación Judicial de Policía Municipal investiga las circunstancias del accidente.
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