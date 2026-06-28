La élite de emergencias de Madrid intensifica su labor en La Guaira en busca de supervivientes

Cada hora cuenta bajo los escombros de La Guaira. Entre edificios derrumbados, réplicas de miedo y familias que siguen esperando noticias, el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) mantiene sobre el terreno la búsqueda de personas desaparecidas tras los terremotos que han sacudido Venezuela.

El dispositivo madrileño continúa trabajando en la zona en coordinación con las autoridades locales y otros servicios de emergencia internacionales. Su prioridad sigue siendo localizar supervivientes, especialmente después de que el operativo lograra este sábado rescatar con vida a una mujer de edad avanzada y a sus dos nietos atrapados bajo los restos de un edificio.

Tras conocerse el rescate, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trasladó su reconocimiento al equipo a través de las redes sociales. "Entre tanto dolor, hay esperanza. Gracias al #ERICAM, del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Estamos con #Venezuela", escribió en su cuenta de X.

La intervención se produce en un escenario de devastación. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado a nueve el número de españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela. Además, 131 españoles permanecen desaparecidos y 14 se encuentran atrapados bajo los escombros, según los últimos datos disponibles. El balance global comunicado por el Gobierno venezolano eleva la tragedia a 1.430 muertos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.

Qué es el ERICAM

El ERICAM es una unidad especializada de la Comunidad de Madrid creada en agosto de 2007 para ofrecer una respuesta conjunta, coordinada e inmediata ante grandes catástrofes, tanto en España como fuera del país. Por su capacidad de intervención en escenarios extremos, suele ser considerado la "UME madrileña".

Su especialidad es la búsqueda y rescate urbano en grandes emergencias, especialmente terremotos, derrumbes y estructuras colapsadas. Sus equipos trabajan en la evaluación de daños, la localización de posibles víctimas, la apertura de accesos entre escombros, la estabilización de zonas inestables y la primera atención sanitaria a los supervivientes.

El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid se prepara para partir hacia Venezuela / COMUNIDAD DE MADRID

En Venezuela se ha desplegado el equipo medio del ERICAM, certificado por Naciones Unidas y la Unión Europea. Está formado por 40 personas y cuatro perros especializados en la localización de víctimas. El dispositivo incluye bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del SUMMA 112 y unidades caninas de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros.

Una vez en la zona afectada, el contingente cuenta con autonomía logística de al menos siete días para llevar a cabo tareas de evaluación, búsqueda y rescate de personas con vida. Los cuatro perros de la Unidad Canina están desempeñando un papel clave en la localización de víctimas atrapadas bajo los escombros.

Javier Vendrell Camacho

La ayuda de Madrid desde el inicio de la emergencia

La Comunidad de Madrid activó el ERICAM tras los terremotos registrados en Venezuela y puso el dispositivo a disposición de la respuesta coordinada desde España. El equipo partió el jueves por la noche desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz junto a la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en las labores de rescate.

Noticias relacionadas

"Este contingente está trabajando en la zona de La Guaira, donde los cuatro perros de la Unidad Canina están resultando claves en las labores de búsqueda y localización de víctimas", señaló el 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales.