INFRAESTRUCTURAS
La Comunidad de Madrid destina más de 20 millones para renovar 183,5 kilómetros de carreteras este verano
El plan Firmes 2026 actuará en 62 tramos de la red regional repartidos en 57 municipios para mejorar la seguridad vial y prolongar la vida útil del pavimento
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha iniciado el plan Firmes 2026, que incluye 62 actuaciones de rehabilitación en los tramos de la red regional que presentan un mayor desgaste debido al tráfico y a las condiciones meteorológicas.
El objetivo de esta campaña es prolongar la vida útil de las carreteras, mejorar la circulación y prevenir el deterioro de las infraestructuras mediante trabajos de conservación y refuerzo del pavimento.
Obras ya en marcha en varios puntos de la región
Los trabajos ya se están ejecutando en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Entre ellos figuran las actuaciones en la M-506, a su paso por Fuenlabrada; la M-225, entre Torres de la Alameda y Valverde de Alcalá; y varios tramos de la M-501, entre Pelayos de la Presa y Navas del Rey y entre Quijorna y Villamantilla.
El verano, el periodo idóneo para el asfaltado
La campaña se concentra durante los meses estivales porque las altas temperaturas favorecen la aplicación de los materiales asfálticos y mejoran el resultado de las obras. Además, la menor intensidad de tráfico en determinados corredores permite reducir las afecciones a la circulación durante la ejecución de los trabajos.
Según la Comunidad de Madrid, la renovación de estos 183,5 kilómetros permitirá mejorar la adherencia y la regularidad del pavimento, incrementar la seguridad vial y facilitar desplazamientos más cómodos y eficientes tanto para los ciudadanos como para el transporte de mercancías y los servicios esenciales.
Con esta actuación, el Ejecutivo autonómico continúa con las labores de conservación de la red viaria regional, con el objetivo de mantener unas infraestructuras en condiciones adecuadas para atender las necesidades de movilidad.
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