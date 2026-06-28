FORMACIÓN
Madrid destina 100.000 euros a la URJC para gestionar el nuevo Distrito Único de acceso a la universidad para mayores de 25 años
La Universidad Rey Juan Carlos gestionará el Distrito Único de las pruebas de acceso universitario para mayores de 25 años, centralizando el procedimiento y facilitando el acceso a los aspirantes
La Comunidad de Madrid ha centralizado por primera vez este año todo el procedimiento de las pruebas de acceso a la universidad pública para mayores de 25 años, celebradas el pasado mes de marzo. El nuevo sistema, impulsado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, coordina de forma unificada todos los trámites para facilitar el acceso de los aspirantes a las universidades públicas de la región.
Para respaldar esta iniciativa, el Consejo de Gobierno ha aprobado una ayuda directa de 100.000 euros a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), institución encargada de la gestión del Distrito Único durante 2026. La financiación permitirá compensar los costes de personal, equipos informáticos e infraestructuras asumidos por la universidad.
Simplificación de los trámites
Según destaca el Ejecutivo regional, el Distrito Único aporta una mayor claridad en los requisitos y en el calendario de las pruebas, además de simplificar los procedimientos administrativos y reforzar la transparencia de un examen cuyos resultados son válidos para todas las universidades públicas madrileñas.
La dotación económica permitirá sufragar los trabajos necesarios para la organización de las pruebas, entre ellos el desarrollo de la plataforma de inscripción y matriculación, la constitución del tribunal calificador y la coordinación de los exámenes.
Organización y comunicación de resultados
La ayuda también cubrirá actuaciones relacionadas con la adecuación de las instalaciones donde se celebraron las pruebas, así como las tareas de corrección, evaluación, revisión de exámenes, atención a los aspirantes y comunicación de los resultados.
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