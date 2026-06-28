Tres décadas de la Carrera de Tacones en Madrid: "Nació como un homenaje a los disturbios de Stonewall, a quienes consiguieron nuestros derechos"

El 28 de junio de 1969 tuvieron lugar los Disturbios de Stonewall. Una redada y varias persecuciones en el bar Stonewall Inn, un local neoyorquino que servía como refugio para el colectivo de la época. Fueron, precisamente, las protestas y enfrentamientos posteriores las que dieron lugar a lo que hoy se conoce como marcha del Orgullo y el punto de partida del movimiento por los derechos de las personas LGTB. “Nuestra carrera, como otras muchas alrededor del mundo, nació como un homenaje a lo que fue Stonewall. Muchas de las personas que estaban allí tuvieron que salir corriendo en tacones, por lo que este evento es una reivindicación en sí mismo. Una forma de no olvidarse de aquellas que consiguieron los derechos que tenemos hoy”, relata David Bonillo, organizador de la competición desde hace 13 años. El madrileño es parte del equipo de LL Bar, el local que lleva organizando el torneo desde su fundación en 1995: “Es uno de los bares más míticos de Chueca, que lleva haciendo shows y apostando por el transformismo durante décadas”.

En estos 31 años, el encuentro únicamente se ha visto cancelado en dos ocasiones. “En la pandemia, obviamente, y también en 2013. Aquel año desapareció el escenario de la calle Pelayo, donde nosotros estamos. También las barras de bar. Nosotros usábamos la tarima para la carrera, así que la carrera se suspendió. Pese a todo, el recorrido siempre ha sido el mismo: desde el número 4 hasta el 30”. Actualmente el número máximo de corredores es de 36, divididos en seis fases eliminatorias y una competición final: “Estos últimos tienen que hacer una gymkana y subir a una plataforma con un bolso lleno de piedras, un vestido y una peluca. Todo esto con tacones de más de 10 centímetros”. Tal y como relata Bonillo, el LL Bar ha sido la escuela de algunas de las drag queens más conocidas del barrio con espectáculos cada día de la semana desde los 90: “Es un local muy visitado, con clientela habitual. Incluso internacional. A pesar de todos los cambios que ha experimentado Chueca, esto se ha mantenido gracias al público”.

Primeros clasificados en la carrera de tacones que se celebra en Madrid. / Javier Lopez

Fue aquel primer año, en el que el público quedó impresionado al ver a las primeras transformistas subidas a las plataformas, cuando decidieron organizar una competición de tacones. “El tacón se ha asociado siempre a la mujer, a lo femenino. Ver a un hombre de dos metros con unos stiletto suscitó mucho rechazo al principio. Ahora hemos evolucionado y sólo a unos pocos les extraña”, reconoce. El madrileño, que asegura llevar asistiendo al Orgullo media vida, comenzó a trabajar en el LL hace 13 años: “Es uno de los puntos clave del MADO y tiene tal envergadura que, tras la pandemia, cuando se retomaron las actividades, la CNN habló de que volvía la carrera de tacones al pride madrileño. Por delante de las manifestaciones, mencionaron la carrera”.

La calle Pelayo

La carrera de este año tendrá lugar el jueves, 2 de julio, a las seis de la tarde y contará con tres premios: 350 euros para el vencedor, 250 para el segundo puesto y 150 para quien alcance la tercera posición. Además, el evento estará presentado por la drag queen Chumina Power, una de las caras más conocidas del barrio que conduce la carrera desde sus inicios. El LL Bar cuenta con el apoyo de Asociación de Empresas y Profesionales para LGBT de la Comunidad de Madrid (AEGAL), parte a su vez del MADO: “Se encargan de los permisos, licencias y seguros. Sin ellos no sería posible”. David cree que la popularidad adquirida no ha sido cosa suya, sino de quienes la apoyan desde el inicio. “No quedan otros eventos tradicionales en Chueca. La celebración se ha extendido a otras partes de la ciudad. Muchas actividades han ido desapareciendo, pero los tacones siguen donde nació el orgullo en Madrid, que es en la calle Pelayo”, sostiene.

Una persona ayuda a preparar los tacones de un participante en la carrera de tacones. / Borja Sánchez-Trillo

En palabras de su organización, este certamen es “la esencia” de la celebración. Un evento “simple y en contacto con el público”. “La gente se involucra y se coloca entre los corredores y eso es lo que hace que se mantenga intacto”, suma. En las primeras ediciones, los corredores se medían en una única carrera a la que no hacía falta ni siquiera inscribirse. Sin embargo, desde hace unos años se adjudica un dorsal y se divide a los atletas en varias rondas. “Ha habido años en los que no cabíamos en la calle. Actualmente, la inscripción sigue siendo gratuita. Sólo hace falta ser mayor de edad y traer tus propios tacones. Cada vez se apunta más gente, pero no todos llegan a participar. Dejamos a algunos en reserva por si, a última hora, nos falla alguno de los corredores”, suma.

Cinco veces campeón

A la calle Pelayo llegan incluso perfiles internacionales, dispuestos a mantener el equilibro hasta la meta. “También se apuntan mujeres, cada vez más. Incluso hombres heterosexuales, que vienen con sus familias. De hecho, ya son varias familias las que me han pedido hacer una prueba para niños y adolescentes”, asegura. En estos 31 años ha habido infinitas caídas, dice, aunque ninguna ha sido realmente grave: “Quienes compiten se lo toman muy en serio. Se olvidan de que no están en unas deportivas”. Uno de ellos es Ángel Torres, madrileño y manchego a partes iguales que se ha alzado con la victoria en hasta cinco ocasiones. “Habré participado unos 10 años. Desde joven había visto la carrera y siempre me llamó la atención. Era algo divertido. Me apunto por mi cuenta y vienen mis amigos a verme. Me sacó del armario cuando gané porque salí en todas las televisiones. No podía esconderme en el pueblo y cuando llegué me encontré con que estaban todos orgullosos”, confiesa.

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Varias personas corren con tacones durante la Carrera de Tacones de las fiestas del Orgullo. / Gustavo Valiente

Aunque este año no podrá correr debido a un problema de salud, tiene claro que volverá a subirse a las plataformas en el futuro. Coincidiendo con David, Torres reconoce que la carrera nació como parte de una celebración “incipiente” y “pequeña”. “Ahora mismo es uno de los pocos vestigios que se conservan de aquel Orgullo en la calle, participativo. Es una reliquia que no podemos perder. Se ha convertido en un símbolo y la calle siempre está abarrotada. Es maravilloso”. Ángel cree que mantener este tipo de actividades es un acto de reivindicación contra el sector más conservador, al que, dice, sigue molestando “que nos subamos a unos tacones, que nos demos un beso o vayamos de la mano”. “Madrid está muy masificado y esto ha dejado de ser un sitio donde divertirse para pasar a ser algo comercial. Son los orgullos rurales que están surgiendo últimamente los que más implicación reciben por parte de sus vecinos. El Orgullo es una lucha y eso no puede cambiar”, zanja.