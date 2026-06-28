Buitrago del Lozoya acoge la primera regata de traineras en el embalse de Riosequillo

La Liga de Traineras Eusko Label y Euskotren ha dado este domingo el pistoletazo de salida a la temporada 2026 en un escenario inédito, el embalse de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya (Madrid), donde se han reunido 450 deportistas de élite para disputar las primeras regatas del calendario.

La Liga de Traineras arranca por primera vez en Madrid con 450 remeros en el embalse de Riosequillo. / Comunidad de Madrid

A la jornada inaugural ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha destacado la llegada de esta competición a la región después de más de dos décadas de historia.

"Después de más de dos décadas de esta liga de traineras, es un verdadero orgullo que estemos uniendo a lo mejor el deporte y la naturaleza y distintas regiones Cantabria, País Vasco y Galicia en Madrid, y que se pueda celebrar en torno a la familia, al buen ambiente y a la competición", ha señalado la presidenta autonómica.

Asimismo, ha agradecido a la organización haber elegido Madrid para albergar tanto la competición masculina como la femenina y ha trasladado un mensaje de bienvenida a los participantes: "Queremos decirles a todos ellos que están en su casa".

Díaz Ayuso celebra que la Liga de Traineras sirva para unir regiones españolas en Madrid en torno al buen ambiente y la competición. / Comunidad de Madrid

Formato contrarreloj y actividades paralelas

La jornada inaugural ha estado precedida por la presentación de la Bandera Canal de Isabel II - 175 aniversario y la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, las dos primeras pruebas de la temporada 2026. El acto se celebró en el Área Recreativa de Riosequillo y contó con la presencia del alcalde de Buitrago del Lozoya, Javier del Valle; el presidente de la ACT, Borja Rodrigo; el adjunto al CEO de Canal de Isabel II, Fernando Arlandis, y la jefa de División de deportes de la Comunidad de Madrid, María Cabezón.

La prueba femenina de la Euskotren Liga, correspondiente a la Bandera Canal de Isabel II - 175 aniversario, comenzó a las 11:20 horas con dos tandas de cuatro equipos. A continuación, a las 12:15 horas, arrancó la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, con tres tandas de cuatro traineras.

La Liga de Traineras arranca por primera vez en Madrid con 450 remeros en el embalse de Riosequillo. / Comunidad de Madrid

La regata se disputa con un formato innovador, en modalidad contrarreloj por parejas. Las remeras deben completar un recorrido de dos millas, más largo de lo habitual, con tres ciabogas y cuatro largos. En la categoría masculina, los remeros afrontan la distancia habitual de tres millas, con cinco ciabogas y seis largos.

La jornada incluye además una zona para aficionados con productos gastronómicos, puestos de bebidas, pañuelos de los equipos, un punto de agua de Canal de Isabel II, exposición de trofeos, una pantalla gigante y distintos espacios promocionales.

Como antesala de la competición, Buitrago del Lozoya acogió el sábado 27 de junio la jornada cultural 'Del Cantábrico al Lozoya', con actividades gratuitas desde las 10:00 horas hasta la medianoche en la plaza del Castillo. La programación combinó gastronomía local, visitas guiadas a la muralla, actividades en el Museo Picasso, talleres ambientales, bailes tradicionales, magia, música en directo y propuestas familiares.

Final en Portugalete

La temporada se desarrollará durante los próximos meses hasta concluir el 20 de septiembre en Portugalete (Vizcaya), localidad que este año celebra el 175 aniversario de su fundación.

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La regata masculina disputada en Buitrago del Lozoya ha llevado el nombre de Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, mientras que la prueba femenina se ha celebrado bajo la denominación Bandera Canal de Isabel II 175 aniversario, en referencia a los patrocinadores del evento.