POLÍTICA
Ayuso cuestiona la falta de control fiscal en casos de corrupción que afectan al PSOE: "Deben realizarse con objetividad y coherencia"
La presidenta madrileña reclama inspecciones fiscales "objetivas y coherentes" para personas implicadas en presuntas tramas de corrupción en España
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado este domingo "sospechoso" que, pese a las investigaciones judiciales sobre presuntas tramas de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE, no se hayan producido inspecciones fiscales a las personas implicadas. La dirigente ha defendido que estos controles deben realizarse "como es debido" y con criterios de "objetividad y coherencia".
La presidenta madrileña ha realizado estas declaraciones en Buitrago del Lozoya, al ser preguntada por la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del denominado 'caso Plus Ultra', de ofrecer a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse en la causa sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
"La verdad es que siempre ha sido sospechoso que después de tantas tramas de corrupción como están aflorando en todos los juzgados por todo el país, que jamás ninguna persona implicada en estas tramas, si tienen una relación personal con el Gobierno o con el Partido Socialista, tenga ningún tipo de inspección fiscal", ha afirmado.
Asimismo, ha defendido que estas actuaciones deberían llevarse a cabo "como es debido" y con los mismos criterios que, a su juicio, se aplican en otros casos.
"Creo que es lo suyo y que se hagan inspecciones además como es debido, como se hace y los entornos de los demás, pero no por una cuestión de venganza, sino por una cuestión de objetividad y coherencia", ha concluido.
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