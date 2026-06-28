Ayuso traslada su solidaridad a Venezuela tras los terremotos y ofrece la ayuda de la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los terremotos registrados esta semana y ha asegurado que el Gobierno regional seguirá de cerca la evolución de la situación.

"Trasladar todo nuestro cariño y solidaridad al pueblo de Venezuela por lo que están viviendo", ha señalado la presidenta, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico está "consternado" y pendiente de la evolución de los acontecimientos.

Ayuso ha explicado que la Comunidad de Madrid se ha puesto a disposición del Gobierno y del Ministerio del Interior para canalizar la ayuda internacional mediante el Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), integrado por profesionales del Cuerpo de Bomberos especializados en intervenciones ante terremotos y grandes catástrofes.

Según ha indicado, este equipo trabaja para "salvar vidas y para llevar asistencia sanitaria" en situaciones de emergencia.

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Canales de ayuda y gesto institucional

La presidenta también ha anunciado que la Comunidad de Madrid ha habilitado teléfonos y direcciones de correo electrónico para canalizar la ayuda de los ciudadanos. Asimismo, ha informado de que la Real Casa de Correos se iluminará con los colores de la bandera de Venezuela como "un gesto de hermanamiento, de cariño y de cercanía" hacia las víctimas y hacia la comunidad venezolana residente en Madrid y en el resto de España. "Vamos a estar ahí para lo que haga falta", ha concluido la presidenta.