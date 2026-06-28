POLÍTICA
Ayuso critica a Pedro Sánchez por llevar al PSOE a un "proceso de puro autoritarismo"
La presidenta madrileña acusa al jefe del Ejecutivo de arrastrar al PSOE a un proceso de autoritarismo y descomposición interna
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha decidido ahogarse" y llevar al PSOE a un proceso "de puro autoritarismo y descomposición para la vida política en España".
Lo ha expresado este domingo tras asistir a la jornada inaugural de las Ligas Eusko Label y Euskotren de Traineras 2026, que se celebran por primera vez en el embalse de Riosequillo de Buitrago del Lozoya.
Sus declaraciones llegan un día después de celebrarse el Comité Federal del PSOE, donde Sánchez reiteró que su partido no se ha financiado ilegalmente y defendió las medidas anticorrupción que ha implantado en el partido desde hace un año.
"Ayer nuevamente vi al presidente reírse de la situación y de todo el mundo, primero de los españoles, el miércoles en el Congreso, y ayer de su propio partido, al que decidió tener a sus pies comiendo de su mano, en secuestrado", ha alertado la dirigente madrileña.
Para Ayuso, el presidente "ha decidido ahogarse con todos y llevárselos a todos con él" a un proceso "de puro autoritarismo y de descomposición", pese a las "voces discrepantes y la descomposición interna y electoral que está sufriendo" el partido.
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