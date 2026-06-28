Albert vuelve de Japón con una cartera de compañías "potencialmente interesadas" en invertir en Madrid

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha regresado de su viaje de esta semana a Japón con "relaciones reforzadas con las empresas e instituciones japonesas y una cartera de compañías identificadas como potencialmente interesadas en la región". Así lo trasladan fuentes de su departamento tras un desplazamiento de cinco días en los que Albert ha visitado Tokio, Nagoya y la órbita de Kioto en compañía de Luis Socías, el director de Invest in Madrid, la oficina regional para la captación de inversión internacional.

Planteado en una triple dirección, institucional, empresarial y de emprendimiento, el viaje se ha cerrado con encuentros con la Cámara de Comercio de España en Japón así como con la Cámara de Comercio e Industria de Japón, organización que agrupa a más de 500 cámaras locales y alrededor de 1,2 millones de empresas, se subraya desde la Comunidad de Madrid, así como con el embajador de España en Japón, Íñigo de Palacio, y el jefe de la Oficina Económica y Comercial, Gonzalo Ramos.

Asimismo, Albert y Socías se reunieron con representantes de Japan External Trade Organization (JETRO), la agencia gubernamental nipona de comercio exterior, entre ellos su presidente, Susumu Kataoka, en una cita a la que también acudieron directivos de startups, empresas y universidades y en la que la consejera madrileña, aparte de exponer las que considera fortalezas de la región, informó de la próxima creación de una unidad de apoyo gestionada desde Invest in Madrid especializada en financiación internacional, un anuncio a más de 10.000 kilómetros a priori más dirigido a las empresas madrileñas que al entorno nipón.

La idea es que este servicio sirva de herramienta para "acompañar" a las empresas madrileñas en la captación de capital exterior, desde ofrecer asesoría técnica en la gestión de fondos europeos, multilaterales o estatales a impulsar la firma de acuerdos marco con instituciones de otros países o informar sobre instrumentos financieros de otros países a los que puedan acudir.

Entre las empresas visitadas por Albert en estos cinco días han estado la sede en Tokio de la multinacional madrileña de fabricación de componentes para el automóvil Gestamp y las compañías niponas NTT Data, Canon, Mitsubishi y Ebara Corporation, con proyectos ya consolidados en la región. Ebara Corporation ha inaugurado este año en Pinto una factoría de 15.000 metros cuadrados de Ebara Pumps Iberia, de la división hidráulica del grupo, mientras que Canon lleva en la región más de 60 años y Mitsubishi dirige desde la Torre Picasso de Madrid sus inversiones españolas en energía, movilidad y digitalización. "En conjunto, el sector industrial vinculado a este tipo de capital genera más de 27.400 millones de euros de valor añadido bruto en la región", trasladan desde el Gobierno madrileño.

El viaje también ha incluido un paso por el vivero tecnológico STATION-AI, en la ciudad de Nagoya. Es, de hecho, en el sector tecnológico donde Madrid "quiere situar la próxima etapa" de la relación económica con Japón, según definen en el departamento que dirige Albert. La región, que, se proclama desde el Gobierno autonómico, es la segunda de Europa por empleo en alta tecnología, con más de 300.000 puestos, y concentra la mitad de los centros de datos que operan en España, pretende servir a las empresas emergentes japonesas como plataforma de entrada al mercado europeo y latinoamericano. Tras el viaje no se ha anunciado la concreción de ningún proyecto específico, pero se dan los vínculos por reforzados.

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Madrid, se insiste desde la Comunidad, concentra casi el 75% del capital japonés que ha llegado a España desde 2019 con 2.863 millones de euros, fundamentalmente dirigido al suministro energético (52,6%) y a la programación y consultoría informática (28,4%). La región acoge a 224 firmas japonesas, el 46% de las que operan en España, en las que trabajan a 13.616 madrileños. Son casi el 25% de los empleos generados por el capital japonés en el conjunto del país.