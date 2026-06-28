El activista de la PAH Manuel San Pastor disputará las primarias de Más Madrid en Alcorcón frente a Trinidad Castillo

El abogado y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Manuel San Pastor, disputará las primarias de Más Madrid en Alcorcón con una candidatura que sitúa el derecho a la vivienda y la defensa de los derechos humanos entre sus principales prioridades.

Según ha informado Europa Press, San Pastor encabeza la lista 'Alcorcón en Marcha', acompañado por la actual concejala de Salud, Bienestar Animal y Consumo, Alessandra Romero. El proyecto se presenta como una propuesta de "renovación, apertura y esperanza" para el futuro de la organización en la ciudad.

La candidatura reúne perfiles procedentes del activismo social, el movimiento vecinal y la izquierda madrileña, con el objetivo de reforzar el papel de Más Madrid como referente de las políticas verdes, feministas y de justicia social.

San Pastor, conocido por su trayectoria en defensa del derecho a la vivienda y que formó parte de la candidatura de Sumar al Congreso por Madrid en las elecciones generales de 2023, ha asegurado que su proyecto nace "con la vocación de convertirse en la casa común de las buenas gentes alfareras que quieren políticas verdes, feministas y de justicia social".

Entre sus propuestas figuran reforzar la defensa de los derechos humanos en el municipio, impulsar políticas de vivienda, estrechar la colaboración con el tejido asociativo y mejorar la coordinación entre la acción institucional y el trabajo de base de la organización.

Junto a él participa Alessandra Romero, que ha defendido la "necesidad de recuperar la ilusión colectiva" y "seguir profundizando en los avances logrados durante los últimos años".

La candidatura también incorpora a Nacho Ruiz, Mamen Carretero, Daniel García y Carolina Elías, actual concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, que concurre como independiente para ampliar la base social del proyecto en Alcorcón.

Desde 'Alcorcón en Marcha' destacan que la defensa de los servicios públicos, el acceso a la vivienda, la justicia social y la protección de las familias más vulnerables marcarán esta nueva etapa. En este sentido, San Pastor ha afirmado: "Nadie podrá decir que venimos derrotistas; enfrentamos diariamente la lucha de David contra Goliat entre alcorconeros vulnerables y grandes buitres inmobiliarios. Más Madrid debe ser la herramienta para dar la batalla y agarrar bien fuerte de la mano a los vecinos desesperanzados".

Trinidad Castillo busca continuar el proyecto de Más Madrid

La otra candidatura inscrita en las primarias es 'Más Alcorcón', encabezada por la actual concejala de Transición Ecológica, Movilidad, Educación y Medio Ambiente, Trinidad Castillo.

En su presentación, Castillo defiende la continuidad del "proyecto progresista, verde y feminista que surgió en el 2019" en Alcorcón y que asegura haber desarrollado durante los últimos años desde el Gobierno municipal.

Como número dos figura el profesor Diego Segovia, vinculado desde hace más de una década a distintos movimientos sociales y culturales de la ciudad y que considera que la política municipal es "la herramienta mas poderosa para mejorar la vida de la gente".

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Calendario de las primarias

Las votaciones de las primarias se celebrarán de forma telemática los días 4, 5 y 6 de julio. Los resultados provisionales se publicarán el 8 de julio y, posteriormente, se abrirá un plazo de cinco días hábiles para la presentación de alegaciones.