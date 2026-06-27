La Semana del Cine Mexicano recupera el magnetismo de Silvia Pinal en Madrid

Silvia Pinal regresa a la pantalla grande como algo más que un nombre imprescindible del cine mexicano, una presencia capaz de iluminar toda una época. Del 27 de junio al 5 de julio, el Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge la Semana del Cine Mexicano. Retrospectiva Silvia Pinal, una cita que invita a redescubrir en sala el magnetismo, la versatilidad y la huella de una actriz fundamental.

La propuesta forma parte de la tercera edición de la Semana del Cine Mexicano, impulsada por la Fundación Casa de México en España, que durante esos días llevará a las salas madrileñas más de 40 títulos entre estrenos de ficción, documentales y clásicos restaurados. Dentro de esa programación, el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, en colaboración con Filmoteca Española y Casa de México, dedica una retrospectiva a Silvia Pinal.

El ciclo no se plantea alrededor de una única película, sino como una invitación a recorrer distintas etapas de la actriz mexicana a través de varios títulos. La programación incluye Un extraño en la escalera, de Tulio Demicheli, que se proyectará el sábado 27 de junio a las 17:00 horas; El inocente, de Rogelio A. González, prevista para el sábado 4 de julio a las 17:00 horas; y Una cita de amor, de Emilio Fernández, que podrá verse el domingo 5 de julio a las 22:00 horas.

Homenaje a la actriz mexicana Silvia Pinal tras su fallecimiento en 2024. / EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Una figura para volver a mirar el cine mexicano

El interés de la propuesta está en recuperar a Silvia Pinal desde la sala, con el tiempo y la atención que exige una retrospectiva. Ver varias obras vinculadas a una misma figura permite detectar gestos, tonos y formas de presencia que quizá pasan desapercibidos en una única proyección.

Las películas seleccionadas permiten acercarse a registros distintos de la actriz. Un extraño en la escalera, rodada en 1955, parte de una trama de deseo, ambición y crimen en torno a un usurero, su ayudante y una empleada. El inocente, de 1956, se mueve en clave de enredo tras una noche de Año Nuevo que altera la vida de sus protagonistas. Una cita de amor, de 1958, dirigida por Emilio Fernández, sitúa el conflicto en una mujer que se enfrenta a su familia para casarse con el hombre al que ama.

La Semana del Cine Mexicano funciona así como una puerta de entrada a una cinematografía amplia y, al mismo tiempo, como homenaje a una actriz que ocupa un lugar propio dentro de ese imaginario. El ciclo invita a mirar su magnetismo no como simple recuerdo, sino como materia viva de pantalla.

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Fotograma de 'Una cita de amor'. / Círculo de Bellas Artes

Las sesiones forman parte de la programación del Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes. Las entradas generales tienen un precio de 5'50 euros, con tarifas reducidas para menores de 25 años y mayores de 65 años, socios y amigos del Círculo. También se ofrece un abono de cinco sesiones por 18 euros, disponible en la taquilla del Cine Estudio. El plan queda especialmente pensado para quienes buscan cine de repertorio, sesiones especiales y una forma distinta de acercarse a la cartelera de fin de semana. Con esta retrospectiva, Madrid abre una ventana al cine mexicano a través de uno de sus rostros más emblemáticos. La cita no solo recupera películas de repertorio: propone volver a mirar a Silvia Pinal allí donde su figura cobra todo su sentido, en la oscuridad de una sala y frente a una pantalla que todavía conserva intacta su fuerza.