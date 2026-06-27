La comunidad venezolana residente en Madrid se ha movilizado para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el miércoles y que dejan, según el balance oficial provisional, al menos 920 fallecidos y hasta 3.360 la de heridos por el doble terremoto que azotó el norte del país el miércoles. El Ministerio de Exteriores, José Manuel Albares, ya contabiliza cinco españoles fallecidos y 133 no localizados. Varias asociaciones, el centro comercial Sambil Madrid y otras entidades han puesto en marcha campañas de recogida de material de primera necesidad para atender a los damnificados.

Sambil Madrid recoge este fin de semana ayuda para los afectados por los terremotos en Venezuela / EPE

La tragedia ha tenido una especial repercusión en la Comunidad de Madrid, donde reside la mayor comunidad venezolana de España. Apenas unas horas después del seísmo, asociaciones de la diáspora comenzaron a organizar campañas para reunir ayuda humanitaria que será enviada a las zonas afectadas.

Las organizaciones insisten en que el objetivo es comenzar a reunir material esencial para preparar los primeros envíos en cuanto las necesidades sobre el terreno queden plenamente definidas. "Esto apenas empieza y no va a ser una recogida de un día, tiene que ser constante", señalan desde la organización Una Venezolana en Madrid, impulsora de una de las campañas solidarias.

Sambil Madrid habilita un gran punto de recogida

Uno de los principales centros de acopio estará ubicado durante el sábado y el domingo en Sambil Madrid, en la planta 0 del centro comercial, entre las 10:00 y las 18:30 horas. La ayuda será enviada a Venezuela a través de Toneladas de Alegría y posteriormente distribuida por la Fundación Bandazul, según ha informado la organización.

Además, el grupo empresarial Sambil coordina la recepción de ayuda también desde Venezuela. En Caracas se ha habilitado otro centro de acopio en la avenida Libertador para canalizar las donaciones destinadas a los afectados, según ha explicado Alfredo Cohen, director de Sambil Caracas.

Qué se necesita con mayor urgencia

Las organizaciones solicitan especialmente:

Alimentos no perecederos.

Agua embotellada.

Leche infantil y leche en polvo.

Pañales y productos para bebés.

Medicamentos y material de primeros auxilios.

Productos de higiene personal.

Mantas, sábanas y ropa en buen estado.

Linternas, pilas y baterías externas (power banks).

Cajas de plástico o cartón para facilitar los envíos.

Asimismo, se solicita material para las labores de rescate, entre él:

Radiales inalámbricas y discos.

Esmeriles inalámbricos.

Taladros de gran potencia y brocas.

Martillos y mandarrias.

Guantes.

Cascos.

Palancas.

Las organizaciones también han hecho un llamamiento para donar cajas de almacenaje que permitan clasificar y preparar el material antes de su envío. "Ropa ya no aceptamos", han confirmado a este medio desde la organización.

La comunidad venezolana de Madrid organiza una gran recogida de ayuda en Sambil para los afectados por los terremotos en Venezuela. / EPE

Otros puntos de recogida en Madrid

La campaña también cuenta con otros centros de acopio en la región. Refugiados Sin Fronteras y Diáspora en Movimiento recogerán donaciones en la calle Matilde Landa, 26, entre las 11:00 y las 18:00 horas durante el fin de semana.

En Villanueva del Pardillo, Pardillo Center y la Asociación Civil de Venezolanos en España (VENESP) han habilitado otro punto de recogida en la avenida de Madrid, 4, local 1. Además de alimentos y productos básicos, la entidad acepta aportaciones económicas destinadas a financiar la compra, el transporte y la distribución de la ayuda. Para coordinar donaciones han facilitado el teléfono 687 607 465.

La Embajada atiende a familiares

La Embajada de Venezuela en España y los consulados venezolanos han activado sus canales de atención para los ciudadanos que necesitan información sobre familiares afectados por el terremoto.

La legación diplomática asegura que mantiene abiertas sus puertas para atender a quienes atraviesan "momentos de angustia" por la situación de sus allegados.

Los teléfonos habilitados son:

Embajada de Venezuela en España: +34 915 981 200 .

. Consulado de Venezuela en Madrid: +34 650 817 137.

Bomberos Unidos Sin Fronteras prepara un despliegue

Por su parte, Bomberos Unidos Sin Fronteras ultima el envío de un equipo de intervención integrado por 13 especialistas procedentes de Madrid, Córdoba y Huelva, además de personal sanitario.

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"Llevamos alrededor de dos toneladas de desescombro y salvamento, además de material personal y sanitario para atender a las víctimas que lo necesiten allí", ha explicado Antonio Nogales, de la organización.