Navalcarnero, Colmenar de Oreja y el Madrid que falta por mirar: "Muchos madrileños desconocen lo que tienen cerca"

Más allá de la Gran Vía, los musicales o los grandes museos, Madrid esconde un patrimonio que muchas veces pasa desapercibido incluso para quienes viven en la región. Barrios con siglos de historia, municipios ligados al vino, jardines monumentales, cuevas centenarias o museos poco conocidos forman parte de una Comunidad que este verano quiere reivindicar otra manera de hacer turismo: más pausada, sostenible y cercana.

Con ese objetivo, APIT Madrid, la Asociación Profesional de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha una programación de 479 visitas guiadas, patrocinadas por la Comunidad de Madrid, para acercar tanto a madrileños como a visitantes nacionales e internacionales algunos de los rincones más desconocidos —y también más sorprendentes— de la región.

Los guías oficiales APIT de Madrid proponen rutas por parques, jardines, barrios históricos y municipios con patrimonio propio. / Cedida

"Queremos que tanto los madrileños como quienes nos visitan descubran lugares que normalmente quedan fuera de los circuitos tradicionales. Apostamos por parques, jardines y espacios como Madrid Río, la Casa de Campo o El Retiro, pero también por municipios con un enorme patrimonio como Navalcarnero, Colmenar de Oreja, Aranjuez o San Lorenzo de El Escorial", explica Jesús Manuel Morón, presidente de APIT Madrid a El Periódico de España.

La iniciativa nace con un doble propósito: diversificar la oferta turística durante los meses estivales y contribuir a descentralizar los flujos de visitantes, poniendo el foco en destinos que habitualmente quedan eclipsados por el centro de la capital.

Redescubrir la región más allá del centro

Aunque muchas de las localizaciones incluidas en el programa son conocidas por el gran público, la propuesta busca ofrecer una mirada completamente diferente sobre ellas. "Todo el mundo ha paseado por determinadas calles de Madrid, pero muy pocos conocen el origen de su nombre, quién vivió allí o qué episodios históricos ocurrieron entre esos edificios. Nuestro trabajo consiste precisamente en interpretar ese patrimonio y hacerlo accesible para cualquier visitante", señala Morón.

Los recorridos de APIT Madrid buscan mostrar rincones menos conocidos de la ciudad y descentralizar el turismo. / Cedida

El objetivo no es únicamente descubrir nuevos lugares, sino también redescubrir espacios que muchos visitaron hace años. "El Escorial es un buen ejemplo. Mucha gente fue de excursión con el colegio, pero volver siendo adulto cambia completamente la experiencia. Descubres la trascendencia histórica del monasterio, la biblioteca, la basílica, el Panteón de Reyes o la evolución entre los Austrias y los Borbones. Lo mismo sucede con Aranjuez, donde muchos visitantes conocen sus jardines pero nunca han entrado en el Palacio Real".

Navalcarnero, Colmenar de Oreja y otros tesoros por descubrir

Entre las rutas que más interés despertaron en la edición anterior figura la dedicada a Navalcarnero, una localidad que va mucho más allá de su tradición vinícola. "Muchos madrileños conocen los vinos de Navalcarnero, pero desconocen completamente su patrimonio histórico, artístico y cultural. Las antiguas cuevas-bodega son un ejemplo extraordinario de esa riqueza".

Algo similar ocurre con Colmenar de Oreja, donde el Museo Ulpiano Checa se ha convertido en una de las grandes sorpresas del programa. "Fue un pintor de enorme prestigio internacional en el siglo XIX y, sin embargo, sigue siendo un gran desconocido. La colección que alberga el museo es realmente impresionante", sostiene.

El museo Ulpiano Checa está situado en la localidad española de Colmenar de Oreja, en la Comunidad de Madrid. / Ayuntamiento de Colmenar de Oreja

Grupos reducidos y una experiencia de calidad

Las visitas están diseñadas para grupos de un máximo de 20 personas, una decisión que responde tanto a criterios de calidad como de sostenibilidad. "No queremos recorridos masificados. Buscamos que exista una verdadera conexión entre el guía y el visitante, que todos puedan escuchar, preguntar y disfrutar de la experiencia", explica.

Todos los participantes disponen además de radioguías individuales, se trata de un sistema que permite seguir las explicaciones sin necesidad de elevar la voz y que reduce el impacto acústico en el espacio público. "Es una herramienta fundamental porque mejora la experiencia del visitante y, al mismo tiempo, respeta la convivencia con los vecinos".

Con más de 2.200 guías oficiales habilitados en la Comunidad de Madrid y más de 200 profesionales asociados a APIT, la entidad reivindica el valor de una profesión especializada. "Un guía oficial aporta rigor histórico, capacidad de interpretación y contexto. La piedra por sí sola no habla. Hay que explicar qué ocurrió en cada lugar, quiénes vivieron allí y por qué ese espacio forma parte de nuestra memoria colectiva", añade.

"Recibimos familias con niños, personas mayores, visitantes extranjeros o madrileños que quieren conocer mejor su ciudad. La experiencia nos enseña a adaptar el lenguaje para que cualquiera pueda disfrutar de la visita. Cuando aprender resulta entretenido, ese conocimiento permanece".

"Madrid es inagotable"

Tras más de veinte años ejerciendo como guía turístico, Jesús Manuel Morón reconoce que la capital sigue sorprendiéndole. "Trabajo habitualmente en el Palacio Real, el Museo del Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, la Galería de las Colecciones Reales o el Museo Arqueológico, pero Madrid es prácticamente inagotable". Para el presidente de la asociación de guías de turismo de la capital, esa diversidad convierte a la región en un destino único.

Las rutas de APIT Madrid combinan patrimonio, divulgación y experiencias gastronómicas vinculadas al territorio. / Cedida

"Lo tiene todo. Tenemos algunos de los mejores museos del mundo, enormes parques históricos, un patrimonio monumental extraordinario y más de seis millones y medio de árboles. El Retiro es un auténtico museo de escultura al aire libre y, además, contamos con joyas menos conocidas como el Museo Cerralbo o el Lázaro Galdiano, que siguen sorprendiendo incluso a quienes viven aquí".

Las rutas ya pueden reservarse a través de APIT Madrid. Los recorridos por la capital tienen una duración aproximada de dos horas y un precio de 10 euros, mientras que las visitas organizadas en municipios de la Comunidad alcanzan las tres horas y cuestan 20 euros, sin incluir el desplazamiento hasta el punto de encuentro.

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Disponibles en español e inglés, estas casi 500 visitas guiadas buscan consolidar un modelo de turismo cultural basado en el conocimiento, la calidad y el respeto por el patrimonio. "El verdadero valor está en comprender la ciudad, no solo en recorrerla. Madrid siempre tiene algo nuevo que contar, incluso a quienes creen conocerla de toda la vida", concluye Morón.