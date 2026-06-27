Adentrarse en las Pirámides y en los templos de Egipto siendo adolescentes... y sin móviles ni redes sociales: "Habría sido menos especial con esas distracciones"

Es como un acto reflejo. Cuando uno se encuentra cara a cara frente a la inmensidad de las Pirámides de Giza, siente instantáneamente la necesidad de sacar el móvil, hacer una foto y compartirla en sus cuentas de redes sociales. Más si cabe, cuando hablamos de jóvenes de 16 y 17 años como los de Madrid Xplora, el proyecto que premia la excelencia académica de 20 adolescentes de la Comunidad llevándolos de aventura por Egipto.

Pero es que ahora no pueden, por lo menos hasta que vuelvan a Madrid. Acostumbrados, como cualquiera a día de hoy, a vivir conectados en todos los momentos del dia, el que para mucho está siendo "el mejor viaje de nuestras vidas" tiene una característica especial. Como todas las expediciones que organiza Trex Xploring, los exploradores no pueden llevar móviles ni ningún medio que les permita estar conectados con el exterior.

Nada de llamadas, ni de whatsapps. Y por supuesto, nada, cero, de redes sociales, algo casi imposible de imaginar para unos chicos que son nativos digitales. Una situación desconocida, pero que, a la hora de la verdad, casi hasta parece que lo están agradeciendo, tanto por lo que se ve en su día como por lo que ellos mismos comentan.

"Mejor de lo que esperaba"

"Me sorprende lo bien que lo estamos llevando todos", comenta sobre ello María Cruz, que este viernes cumplía 16 años y tuvo el privilegio de poder recibir una llamada de sus padres para que la felicitaran, aunque fuera solo un par de minutos. "Si hubieramos tenido el teléfono, en ratos como las esperas de los aeropuertos o los viajes en autobús quizás habríamos estado a ver Tiktok o Instagram en vez de a hablar y conocernos más, y puede que no hubieramos congeniado tanto como lo hemos hecho así", explica.

"Aunque habría sido un viaje increíble también, seguro que lo habríamos vivido de forma menos intensa. Creo que no tendríamos un recuerdo tan bonito como el que nos vamos a llevar de esta forma", abunda María, convencida de que esta aventura marcará un antes y un después en su manera de convivir con la tecnología. "Es lo que buscamos. Que aprendan de todo, que convivan, que la experiencia les alimente y les inspire para el resto de su vida. Tienen que estar con los ojos abiertos mirando todo lo que hay a su alrededor, y que cuando vuelvan a España me digan: 'Este ha sido el viaje de mi vida'. Y para eso es necesario que no estén con la distracción del teléfono", explica Eric Frattini, responsable de Trex y alma máter del proyecto.

Los jóvenes de Madrid Xplora, en las Pirámides de Giza. / EPE

"Hay días que, por la noche antes de dormir o en alguno de los ratos muertos que tenemos sí que pienso que me gustaría sacar el móvil y estar un rato en Instagram, o llamar a mis pades para contarles lo que hacemos, pero en general `creo que todos lo estamos llevando muy bien", afirma Cristina Parejo, una de las benjaminas de la expedición, con apenas 15 años.

Todos van armados, eso sí, con cámaras de fotos, ya sean digitales o analógicas, para inmortalizar su paso por el antiguo Egipto. Y les están sacando partido. "Como no tienen móvil, se han buscado el aparato tecnológico más parecido posible para sustituir esa necesidad", comenta entre risas Mateo, uno de sus monitores, mientras ellos se 'acribillan' a fotos en las Pirámides de Giza, en las que previamente se han adentrado, como también han hecho en los días previos en los grandes templos, en el Valle de los Reyes o en el desierto de Wadi el Rayan.

Muchas fotos... a la antigua

"Es un poco así, pero también, principalmente, es porque queremos conservar estos recuerdos", corrobora a su lado Eva Babiano, cámara digital, pero de las antiguas, en mano. "Y es una experiencia tan increíble, y tenemos tantas cosas todos los días, que no hay ni tiempo para aburrirnos o pensar en el teléfono", añade.

Los jóvenes de Madrid Xplora, en Tunis (Egipto) ordeñando vacas. / EPE

Su compañera Amaya Gómez, por ejemplo, lleva en lo que va de viaje ya lleva cerca de 2000 fotos, varias de ellas en el nuevo Gran Museo del Cairo, donde la principal atracción es la tumba de Tutankamón. Quizás la que más, pero no la única.

"Un propósito" a la vuelta

"Espero que esto nos sirva para que al volver no sintamos esa necesidad de estar todo el día pendientes, pero la verdad es que no lo creo", confiesa, sincera, Carla Valera, que afirma estar llevándolo "mejor de lo que esperaba". Junto a ella asiente Yicheng Zheng, que solo echa un poco en falta "poder llamar a mis padres para contarles lo que estamos viviendo".

"Yo me lo he puesto como un propósito para la vuelta, el no depender, al menos no tanto como hasta, de algo que he podido ver que no necesito tanto como creemos", añade María Cruz, convencida de que será capaz de lograrlo, al menos en un porcentaje considerable.

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Eso sí, pese al detox digital y la sensación de liberación que la mayoría de ellos coinciden en transmitir, tienen muy claro lo primero que van a hacer nada más llegar a Madrid. "Subir nuestras fotos a un post de Instagram", repiten uno tras otro, queriendo dar a conocer la "inolvidable" experiencia que han vivido, y que todavía no ha acabado. Porque al final, la aventura que están viviendo y la inmensidad de Egipto bien merece, al menos, un post.