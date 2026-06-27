La irrupción de Enma López para competir con Reyes Maroto revoluciona el PSOE de Madrid a un año de las elecciones

El camino de Reyes Maroto hasta 2027 se presentaba totalmente expedito. La secretaria general y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid había dado por supuesto que repetiría como candidata en las elecciones municipales de 2027, en las que intentaría por segunda vez arrebatarle el puesto a José Luis Martínez-Almeida. Sin embargo, ese futuro ya no parece estar tan claro. El sorpresivo anuncio de Enma López de que se presentara a las primarias para tratar de ser candidata ha trastocado todos los planes en el seno del Grupo Municipal Socialista.

El bombazo lo adelantó El País en una entrevista publicada el pasado jueves por la noche, en la que confiesa que lleva “cuatro años escuchando a muchísima gente dentro y fuera del partido pidiéndome que dé el paso". En 2023 sintió que no era su "momento", cuenta en la entrevista, pero ahora sí se siente preparada para "liderar un proyecto ganador" que aspire a evitar la tercera alcaldía consecutiva de Almeida. “Pues claro que es posible gobernar Madrid, y vamos a hacerlo con un proyecto atractivo. Tenemos que rebelarnos contra la resignación”, advertía a propios y extraños.

Al día siguiente, López confirmó su intención de concurrir a las primarias del PSOE para “ser alcaldesa” de Madrid. La edil, también portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, aseguró en declaraciones a los medios que da este paso como una “decisión firme” y con “mucha ilusión”, convencida de que es “el camino correcto” para construir “un proyecto que enamore a esta ciudad” y que permita poner fin a “demasiados años de gobierno del Partido Popular”. La aspirante a candidata aprovechó también la ocasión para agradecer los “miles y miles de mensajes” de apoyo recibidos, tanto públicos como privados; sin olvidarse de señalar el papel de la “maravillosa portavoz”.

Declaraciones e intenciones sobre la mesa, el revuelo está servido. El anuncio no ha sentado nada bien en Ferraz, según cuenta EL PERIÓDICO, medio del mismo grupo que EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La número dos de Reyes Maroto en Cibeles comunicó su decisión el jueves por la tarde, antes de que el Comité Federal aprobara el calendario del proceso y sin avisar previamente a la dirección federal, al secretario general del PSOE-M, Óscar López, ni a la propia Maroto. “Se ha saltado todas las normas y los plazos internos” y “ha pensado más en sí misma que en el PSOE”, señalan fuentes internas consultas por el diario.

La decisión llega, además, a pocos días del Debate sobre el Estado de la Ciudad, en el que Maroto se medirá con Almeida y puede abrir una pugna interna a tres bandas si también da el paso Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. La “precipitación” de López, lamentan estas fuentes, ha dañado la posición de Maroto, que aspiraba a repetir como candidata única, y ha generado un amplio rechazo interno: “Su jugada es muy poco inteligente, se ha ganado el rechazo de todos”.

No todas las voces coinciden con este diagnóstico. El edil Antonio Giraldo no ha dudado en mostrar públicamente su apoyo a la candidatura. En un mensaje compartido en la red social X, el portavoz de Urbanismo del PSOE-M asegura que López, quien, "además de una gran amiga, es una excelente profesional y una mejor persona", será "una gran candidata a la alcaldía" de la capital. "Ya venimos haciendo un gran equipo y un largo trabajo para ello desde el grupo municipal", remata la publicación.

Desde el núcleo de Maroto, la postura oficial es, por el momento, de contención. "Seguimos con el guion previsto", traslada un portavoz de la secretaria general consultado por este periódico. El objetivo inmediato es preparar el debate del martes, que "es el último del mandato y que los madrileños merecen que ahora nos centremos en eso". A partir de entonces, "ya veremos", añade. Ese mismo día está prevista la reunión de la Ejecutiva regional del partido en la que se decidirá la convocatoria de las primarias, después de que el comité federal de este sábado apruebe los plazos de los procesos.

Como contenido se muestra también, por ahora, el PP. Interrogados al respecto ayer viernes, varios miembros del equipo de Gobierno evitaron mojarse respecto al anuncio. La delegada de Economía, Engracia Hidalgo, salió por la tangente afirmando que los populares tienen "claros" sus liderazgos en Madrid. La titular de Obras, Paloma García Romero, fue un poco más allá al declarar que no le sorprende el paso dado por López, al contrario que Maroto, quien "sí se habrá quedado muy sorprendida". El más contundente fue el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, quien aseguró que la edil "refleja los valores del sanchismo" y su "cercanía a la corrupción" - en alusión a su proximidad con el exsecretario de organización, Santos Cerdán, y con el propio Pedro Sánchez-.

Nacida en Vigo (Galicia), pero "madrileña por elección", Enma López Araújo (1986) es uno de los perfiles de mayor proyección del PSOE en la capital. Funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado y licenciada en Derecho Económico Empresarial por la Universidad de Vigo, milita en el PSOE desde 2002 y ha construido una trayectoria de perfil técnico, vinculada sobre todo a la gestión pública y al área económica. Antes de llegar a Cibeles, trabajó en gabinetes de Presidencia del Gobierno y dirigió la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social.

Concejala desde 2019, en 2023 fue número tres de Maroto y coordinó su campaña municipal. Actualmente, ejerce como portavoz adjunta del GMS y como portavoz en la Comisión de Economía, además de participar en las comisiones de Cuentas y de Vigilancia de la Contratación. Su perfil combina solvencia técnica y un discurso municipalista que busca marcar distancias con la tradición de candidatos socialistas venidos de fuera, como los casos de Maroto y López. "No comparto esa imagen que hemos dado durante años", asegura en la entrevista en la que anuncia su paso adelante, "yo no veo derrotismo, veo hambre, los madrileños están hartos de gobiernos de la derecha. Hay que coger todas esas ganas y abanderarlas, sin tenerle miedo a la democracia interna”.