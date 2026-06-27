La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este sábado el dispositivo especial de verano del SUMMA 112 en el pantano de San Juan, un servicio de salvamento acuático y asistencia sanitaria que permanecerá activo durante los fines de semana y festivos, coincidiendo con los días de mayor afluencia de bañistas, hasta el próximo 10 de septiembre.

La Comunidad de Madrid activa el dispositivo especial de verano del SUMMA 112 en el pantano de San Juan. / Comunidad de Madrid

El operativo tiene su base en la Playa Virgen de la Nueva, en San Martín de Valdeiglesias, y está integrado por nueve profesionales: siete técnicos en Emergencias Sanitarias con formación en socorrismo acuático, una enfermera de Emergencias y un coordinador.

Su trabajo complementa el que desarrolla Cruz Roja de lunes a viernes en virtud del convenio suscrito con la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112).

Embarcaciones y recursos de rescate

El SUMMA 112 dispone de una embarcación rígida para patrullas y rescates y otra neumática de intervención rápida, con capacidad para atender cualquier emergencia en la lámina de agua del pantano.

El dispositivo también cuenta con dos tablas de rescate, material específico para salvamento, un furgón logístico y un vehículo de apoyo para intervenciones desde tierra o en zonas de difícil acceso.

A estos medios se suma la red asistencial del SUMMA 112, con dos helicópteros medicalizados y una UVI móvil con base en San Martín de Valdeiglesias.

Además, la base instalada en la Playa Virgen de la Nueva alberga un puesto de asistencia sanitaria destinado a la valoración y tratamiento de las urgencias y emergencias que puedan registrarse en la zona.

La prevención, principal objetivo

Además de intervenir en rescates, los profesionales desarrollan una intensa labor preventiva. Informan a los bañistas sobre prácticas de riesgo, como lanzarse al agua desde rocas o cruzar el pantano a nado, tanto desde la playa como durante las patrullas que realizan entre la Playa Virgen de la Nueva y la Playa del Muro.

Durante la temporada estival de 2025, el dispositivo completó más de un millar de intervenciones, entre ellas patrullas informativas, seguimiento de personas en situación de riesgo, retirada de objetos peligrosos y supervisión de usuarios con flotadores y otros elementos hinchables.

Recomendaciones para evitar accidentes

El SUMMA 112 recomienda bañarse únicamente en zonas autorizadas y, siempre que sea posible, con servicio de socorrismo. También recuerda que no debe lanzarse al agua en lugares cuya profundidad se desconozca o donde pueda haber rocas u otros obstáculos.

Los servicios de emergencia advierten además de que flotadores y otros dispositivos hinchables pueden generar una falsa sensación de seguridad y favorecer que los usuarios se alejen de la orilla. En el caso de los menores, estos elementos deben estar homologados, ser adecuados para su talla y utilizarse siempre bajo la supervisión de un adulto.

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Ante un posible ahogamiento, el SUMMA 112 aconseja que solo intenten rescatar a la víctima las personas con conocimientos específicos y recomienda avisar de inmediato a los socorristas y llamar al teléfono de emergencias 112.