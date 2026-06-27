'El viaje de Chihiro' y 'El laberinto del fauno' protagonizan el primer fin de semana de Cibeles de Cine

Las sesiones de Cibeles de Cine arrancan cada noche a las 22:00 horas. Las proyecciones de los sábados, dirigidas al público familiar, se ofrecerán sin subtítulos y dobladas al castellano.

Tras superar los 45.000 espectadores en la pasada edición, el ciclo regresa con una programación que combina grandes éxitos de taquilla, cine de autor, clásicos, películas de culto, cine familiar y títulos premiados, además de un homenaje al cine español.

Ese reconocimiento también se refleja en el cartel oficial, obra de Beatriz Ramo ('Naranjalidad'), inspirado en el icónico diseño que Juan Gatti realizó para Volver, de Pedro Almodóvar, la película encargada de inaugurar esta edición. Además, el recinto acoge la exposición aérea 'Un país de puro cine', con retratos de destacadas figuras del cine español realizados por fotógrafos de El País.

Una cartelera para todos los públicos

Entre las películas españolas destaca 'Los domingos', ganadora de los Premios Goya 2026, cuya proyección contará con la presencia de su directora, Alauda Ruiz de Azúa. También forman parte de la programación títulos como 'La cena', 'Aída y vuelta', 'Yo no moriré de amor', 'Maspalomas', 'Amarga Navidad', 'Flores para Antonio', 'Cada día nace un listo' y 'El ser querido', tras su paso por el Festival de Cannes.

El ciclo también incluye algunos de los estrenos más esperados y recientes éxitos de taquilla como 'El diablo viste de Prada 2', 'Proyecto salvación', 'Cumbres borrascosas', 'Michael' o 'Marty Supreme'.

Entre las películas destacadas de la temporada de premios y festivales figuran 'Valor sentimental', 'Una batalla tras otra', 'Hamnet', 'Bugonia', 'El agente secreto', 'Tres adioses', 'Father Mother Sister Brother', 'Incontrolable' y 'La chica zurda', además de próximos estrenos como 'El drama', 'El día de la revelación' y 'La odisea'.

Clásicos, cine de culto y sesiones familiares

El cine de culto volverá a tener un papel destacado con títulos como 'Moulin Rouge', 'Pulp Fiction', 'Dirty Dancing', 'Kill Bill. The Whole Bloody Affair' o 'La princesa prometida'.

Los domingos estarán reservados a los grandes clásicos, con películas como 'La escopeta nacional', con motivo del centenario de Rafael Azcona; 'El laberinto del fauno', que celebra su 20 aniversario; 'Belle Époque', 'Cabaret', 'Vértigo', 'Manhattan', 'Cuenta conmigo' (40 aniversario), 'Desayuno con diamantes' (65 aniversario) y 'Taxi Driver' (50 aniversario).

Por su parte, los sábados estarán dedicados al público familiar con 'Toy Story 5', 'Super Mario: Galaxy, Minions & Monsters', 'Zootropolis 2', 'Shrek', en el 25 aniversario de su estreno, y 'Dentro del laberinto', que cumple 40 años.

La programación hasta finales de julio y la venta anticipada de entradas ya están disponibles en la web de Cibeles de Cine. Durante las once semanas de actividad, el recinto abrirá todos los días desde las 20:00 horas, salvo el 27 de junio y el 4 de julio, fechas en las que permanecerá cerrado.

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El espacio cuenta con 650 butacas, proyección en alta definición y auriculares inalámbricos para disfrutar de las películas en versión original subtitulada, excepto los sábados, cuando las sesiones se ofrecen dobladas. Las entradas tienen un precio de 7 euros en taquilla y 8 euros online, con opciones que incluyen packs de bebida y cena desde 13,50 euros.