Caminar por la senda que llevaba cartas y noticias entre los pueblos de la Sierra Norte

Antes de que las noticias llegasen directamente a nuestros bolsillos, mucho antes de que los mensajes fuesen recibidos con un estruendoso sonido de notificación, las buenas y malas nuevas eran llevadas a pie, a caballo o en bicicleta por diferentes caminos de la ciudad.

El Camino del Cartero, en la Sierra Norte de Madrid, conserva el recuerdo de aquel tiempo en el que el oficio de repartir cartas también ayudaba a conectar los pueblos más aislados con el exterior. Y es que el correo no era un simple mensaje en un sobre, sino que podía tratarse de un aviso familiar con el que una madre sabía que su hija había llegado bien a la ciudad, o de una notificación de enlace a través de la que unos primos lejanos eran invitados a una boda.

Así, esta ruta funciona como homenaje a una de las figuras más reconocidas en la vida de los pueblos serranos: el cartero. Este errante que recorría grandes distancias era también quien, en muchas ocasiones, también leía o escribía las cartas que después llevaba de un lugar a otro. En zonas con alto analfabetismo, su papel iba mucho más allá del reparto: era vínculo, mensajero y presencia.

Un camino entre robles, río y pizarra

El recorrido discurre por el antiguo Camino alto de Robledillo, un sendero mulero que avanzaba por encima del camino carretero. Parte de la plaza mayor de Puebla y se dirige al río de La Puebla, que se cruza por una pasarela. Desde ahí comienza un ascenso suave entre robles centenarios, donde todavía puede observarse la huella del carboneo.

La ruta, con un nivel 3 de 5 en dificultad, tiene una distancia total de 13,6 kilómetros y su duración estimada es de 4 horas / Sierra Norte de Madrid

Tras pasar unos 'tinaos', el camino sube por la ladera del cerro de las Cabezas hasta alcanzar el collado Larda. A partir de ese punto, el sendero serpentea entre brezos, jaras y robles, recorriendo la ladera del macizo de Peña la Cabra. El paisaje se vuelve más abierto y permite ver el barranco que el río de La Puebla ha formado en el fondo del valle.

Uno de los rasgos más reconocibles de la ruta está en su patrimonio viario. Los caminos serranos conservan tramos de mampostería construidos con lajas de pizarra, levantados durante años para adaptar el paso al relieve montañoso. Son obras discretas, pero explican cómo se caminaba, se trabajaba y se comunicaban estos pueblos.

Un tramo del camino armado con lajas de pizarra / Sierra Norte de Madrid

Después de cruzar el río del Riato, el recorrido entra en una zona de pinar y asciende en diagonal hasta un collado situado a los pies del cerro Porrejón. Desde allí aparece Robledillo, destino natural de una ruta que no solo atraviesa monte: sigue el rastro de quienes mantuvieron unidos los pueblos cuando cada carta podía cambiar un día entero.