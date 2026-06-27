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CULTURA

Unos 70.000 negativos para retratar la auténtica Movida madrileña a través de la mirada de Jesús Sebastián

La muestra fotográfica recorre del 30 de junio al 3 de julio la diversidad de expresiones artísticas de la época más allá de la música

Una imagen del grupo Alaska y los Pegamoides, genuino de la movida madrileña

Una imagen del grupo Alaska y los Pegamoides, genuino de la movida madrileña / JESÚS SEBASTIÁN

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EP

Madrid

El Centro Cultural San Cristóbal de los Ángeles acogerá del 30 de junio al 3 de julio la exposición fotográfica del que fuera fotógrafo de la 'Movida Malasañera' desde 1982 hasta el 2000, Jesús Sebastián.

Esta muestra es un pequeño compendio de los 70.000 negativos que Sebastián reunió durante 18 años haciendo fotos a la gente que pululaba por bares, pubs, cafés teatro, o restaurantes. Un resumen fotográfico en el que el autor mostrará como era realmente la movida, la que él vivió, con sus virtudes y sus carencias.

Exposición sobre la Movida Madrileña

Exposición sobre la Movida Madrileña / JESÚS SEBASTIÁN

Con esta exposición, Jesús Sebastián, conocido entonces como 'Fellini', 'Fotis' o 'FlashMan', da un esbozo fotográfico para hacer ver, que en la Movida, no era todo música de grupos underground, también, y en gran medida, abarcaba teatro, literatura, cine, comic, escultura, pintura, cantautores o tertulias de todo tipo y para todas las edades.

Pero también se verá cómo se vestían y se peinaban los jóvenes, los daños de la droga o los marginados en un barrio que entonces era de familias humildes.

El autor siempre hacía las fotos en Blanco y Negro, pero como él mismo dice: "entre el blanco y el negro siempre existe una gran variedad de grises que son los que dan un valor propio a la fotografía".

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"Y lo mismo pasaba con la Movida en el barrio de Malasaña, donde no nos podemos quedar con una mirada simple del blanco o del negro, hay que ver toda la variedad cromática de los grises para entender lo que era Madrid entonces", señala.

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