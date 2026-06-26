Madrid busca a la folclórica del siglo XXI en una verbena gratis en La Bombilla.

Madrid se prepara para una verbena diferente. La Juan Gallery presenta La folclórica del siglo XXI, un certamen gratuito que busca reinterpretar la tradición de la canción popular desde una mirada actual y recuperar la figura de la folclórica como icono popular, escénico y festivo.

La primera cita será el 26 de junio, a las 20.00 horas, en la plaza del Cine de Verano de La Bombilla, en Madrid. La gala estará abierta a todos los públicos y tendrá como maestra de ceremonias a la artista Rosalinda Galán. Después, el concurso continuará en Alcalá de Henares, el 3 de julio, y en Valdemorillo, el 8 de julio.

El certamen funcionará como una particular 2batalla de folclóricas", en la que seis finalistas defenderán su propuesta artística en distintas pruebas. En cada verbena, un jurado puntuará las actuaciones y esos puntos se irán acumulando hasta la gran final, que se celebrará el 16 de julio, de nuevo en el Cine de Verano de La Bombilla.

Entre los miembros del jurado figuran nombres vinculados a la cultura, el cine y la comunicación, como Valeria Vegas, Orojondo, Alex de la Croix, Chus Gutiérrez, Blanca Paloma o Lidia García, autora del pódcast y del libro ¡Ay, campaneras!. La ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.

Con esta iniciativa, La Juan Gallery reivindica las plazas como espacios de encuentro, fiesta y celebración compartida. La propuesta recupera elementos clásicos de las verbenas -el escenario, las sillas en la calle, la música y el público intergeneracional- para convertirlos en un plan cultural contemporáneo.

La folclórica del siglo XXI cuenta con el mecenazgo cultural de La Revoltosa, la histórica marca de gaseosa, sifón y refrescos que regresa a Madrid con una apuesta por lo castizo, lo popular y lo auténtico entendido desde el presente.

Datos prácticos

Primera verbena: 26 de junio, 20.00 horas

Lugar: Cine de Verano de La Bombilla, Madrid

Próximas citas: 3 de julio en Alcalá de Henares, 8 de julio en Valdemorillo y final el 16 de julio en Madrid

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Entrada: gratuita