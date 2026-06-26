"Ven desnudo, vete cenado": colas kilométricas en Grosso Napoletano tras anunciar pizzas gratis para quienes acudan desnudos a sus locales

Este local gastronómico conocido por sus auténticas y tradicionales pizzas napolitanas fue fundado en el año 2017 por dos jóvenes emprendedores: Hugo Rodríguez de Prada y Jorge Blas. Estos cocineros, que buscaban implementar los cuatro pilares de la tradición Napolitana: el horno, la masa, los ingredientes y los pizzaioli; han sorprendido de nuevo con el lanzamiento de 'Grosso al desnudo'.

A partir de esta iniciativa que busca poner en valor la frescura de su masa y la calidad de los ingredientes también nacía la campaña "Ven desnudo, vete cenado", para la que ya se esperan colas kilométricas esta noche en la capital. Y es que la pizzería revolucionaba las redes sociales invitando a los más atrevidos, o hambrientos, a visitar sus diferentes locales "al natural" para ganar una pizza gratis.

Grosso Napoletano pone especial hincapié en la masa, el horno, los ingredientes, y los pizzaioli / Grosso Napoletano

¿Será realmente necesario ir desnudo?

No, la estrategia publicitaria de la que fue nombrada como la mejor pizzería artesana de España no deja nada al azar y esconde un detalle importante entre sus condiciones. En su 'dress code nude', se especifica que en realidad no será necesario ir realmente desnudo, sino que se podrá participar si se acude en bikini, bañador, e incluso, con ropa en tonos 'nude'.

El codigo de vestimenta "nude" especifica que los que deseen participar no necesitarán hacerlo desnudos / Grosso Napoletano

Cualquiera de estos outfits garantizará el poder ganarse una pizza gratis a elegir entre las presentes en la carta de la marca, como sus conocidas recetas 'Diavola', 'Pomo D'Oro' o 'Quattro K', y que incluye además algunas opciones sin gluten en sus cinco locales "Senza Glutine".

¿Dónde y cuando estará activa la promoción?

Este mismo viernes entre las 19:30 y las 21:00 horas serán varios los locales madrileños que activarán la promoción, y entre ellos destacan:

Hermosilla

Gaztambide

Pez

Paseo de la Habana

Ventura Rodríguez

Valencia Lavapiés

Av. Albufera

Av. Europa Pozuelo

Méndez Álvaro

Av. Libertad Alcorcón

Manuela Malasaña

Los locales sin gluten de la marca en Madrid que también participarán en la promoción "Ven desnudo, vete cenado" son: