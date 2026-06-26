Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuda a VenezuelaImpulso MadridDependenciaHospital 12 de OctubreTop TraditionSubsuelo de MadridDGTAutopista MóstolesCañada Real
instagramlinkedin

GASTRONOMÍA

"Ven desnudo, vete cenado": colas kilométricas en Grosso Napoletano tras anunciar pizzas gratis para quienes acudan desnudos a sus locales

La marca española fundada por los jóvenes Hugo Rodríguez de Prada y Jorge Blas sosprende con su lanzamiento 'Grosso al desnudo' y una curiosa campaña publicitaria

Con este divertido eslogan la pizzería anunciaba en redes que repartirían pizzas gratis para aquellos que acudiesen &quot;al natural&quot;

Con este divertido eslogan la pizzería anunciaba en redes que repartirían pizzas gratis para aquellos que acudiesen "al natural" / Grosso Napoletano

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Este local gastronómico conocido por sus auténticas y tradicionales pizzas napolitanas fue fundado en el año 2017 por dos jóvenes emprendedores: Hugo Rodríguez de Prada y Jorge Blas. Estos cocineros, que buscaban implementar los cuatro pilares de la tradición Napolitana: el horno, la masa, los ingredientes y los pizzaioli; han sorprendido de nuevo con el lanzamiento de 'Grosso al desnudo'.

A partir de esta iniciativa que busca poner en valor la frescura de su masa y la calidad de los ingredientes también nacía la campaña "Ven desnudo, vete cenado", para la que ya se esperan colas kilométricas esta noche en la capital. Y es que la pizzería revolucionaba las redes sociales invitando a los más atrevidos, o hambrientos, a visitar sus diferentes locales "al natural" para ganar una pizza gratis.

Grosso Napoletano pone especial hincapié en la masa, el horno, los ingredientes, y los pizzaioli

Grosso Napoletano pone especial hincapié en la masa, el horno, los ingredientes, y los pizzaioli / Grosso Napoletano

¿Será realmente necesario ir desnudo?

No, la estrategia publicitaria de la que fue nombrada como la mejor pizzería artesana de España no deja nada al azar y esconde un detalle importante entre sus condiciones. En su 'dress code nude', se especifica que en realidad no será necesario ir realmente desnudo, sino que se podrá participar si se acude en bikini, bañador, e incluso, con ropa en tonos 'nude'.

El codigo de vestimenta &quot;nude&quot; especifica que los que deseen participar no necesitarán hacerlo desnudos

El codigo de vestimenta "nude" especifica que los que deseen participar no necesitarán hacerlo desnudos / Grosso Napoletano

Cualquiera de estos outfits garantizará el poder ganarse una pizza gratis a elegir entre las presentes en la carta de la marca, como sus conocidas recetas 'Diavola', 'Pomo D'Oro' o 'Quattro K', y que incluye además algunas opciones sin gluten en sus cinco locales "Senza Glutine".

¿Dónde y cuando estará activa la promoción?

Este mismo viernes entre las 19:30 y las 21:00 horas serán varios los locales madrileños que activarán la promoción, y entre ellos destacan:

  • Hermosilla
  • Gaztambide
  • Pez
  • Paseo de la Habana
  • Ventura Rodríguez
  • Valencia Lavapiés
  • Av. Albufera
  • Av. Europa Pozuelo
  • Méndez Álvaro
  • Av. Libertad Alcorcón
  • Manuela Malasaña

Los locales sin gluten de la marca en Madrid que también participarán en la promoción "Ven desnudo, vete cenado" son:

Noticias relacionadas y más

  • Santa Engracia (Senza Glutine)
  • Fernando VI (Senza Glutine)
  • Moreras Majadahonda (Senza Glutine)
  • Cruz (Senza Glutine)
  • General Pardiñas (Senza Glutine)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El padre Damián cuelga los hábitos tras 20 años: 'Tengo razones de peso, y no descarto formar mi propia familia
  2. Manuel, el Policía Municipal jubilado que patrulló la Cañada Real durante años: 'Añoro las noches de vigilancia sin saber cómo iban a terminar
  3. El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
  4. El legendario grupo de rock español que marcó a toda una generación dará un concierto gratis en este barrio de Madrid: fecha, hora y programación
  5. Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
  6. Collado Villalba abrirá gratis sus piscinas a mayores y familias durante las alertas por calor
  7. Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores
  8. La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado: 'Cuatro kilómetros que separan dos mundos

"Ven desnudo, vete cenado": colas kilométricas en Grosso Napoletano tras anunciar pizzas gratis para quienes acudan desnudos a sus locales

Cuando el Estanque del Retiro se vació por completo por culpa de Hollywood: así ha sido el paso del parque por el cine

Miguel Hernández, sobre Madrid Nuevo Norte: "Se han invertido 11.000 millones de euros para redefinir el norte de la región"

Miguel Hernández, sobre Madrid Nuevo Norte: "Se han invertido 11.000 millones de euros para redefinir el norte de la región"

El Ayuntamiento de Fuenlabrada invertirá 1,2 millones en la remodelación integral del Parque Europa

El Ayuntamiento de Fuenlabrada invertirá 1,2 millones en la remodelación integral del Parque Europa

Tomás Gómez, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

María Benjumea, fundadora de South Summit: "Queríamos hacer de Madrid la capital de la innovación y del emprendimiento"

María Benjumea, fundadora de South Summit: "Queríamos hacer de Madrid la capital de la innovación y del emprendimiento"

Enrique Grande, oncólogo madrileño: "El cáncer de riñón puede evolucionar silenciosamente durante bastante tiempo"

Condenado a 23 años de cárcel el hombre que asesinó a su novia de 45 puñaladas en Villaverde

Condenado a 23 años de cárcel el hombre que asesinó a su novia de 45 puñaladas en Villaverde