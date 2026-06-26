Tomás Gómez, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con Cristina Almeida, una de las grandes figuras de la izquierda española del último medio siglo, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para el socialista Tomás Gómez.

Tomás Gómez ha sido una figura muy destacada del socialismo madrileño: alcalde de Parla, senador y secretario general del Partido Socialista de Madrid. Tras dejar la primera línea política, orientó su actividad hacia el ámbito académico y hoy es director del Grado en Economía y Finanzas de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).

Gómez, que llegó a ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, se ha erigido en las filas socialistas en una de las voces más criticas del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Más allá de contar a qué se dedica en la actualidad, opinará sobre lo que representa el sanchismo en la actualidad, sobre el liderazgo de Pedro Sánchez, sobre los procedimientos de democracia interna en el PSOE y sobre la marcha de la legislatura tras el estallido de algunos casos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno.

¿Habrá pronto elecciones? ¿Hay hoy actuaciones judiciales politizadas en España (lawfare)? ¿Qué opina de la relación de dependencia de Sánchez con sus socios de Gobiernos? ¿Cuáles son las medidas de protección social más plausibles acometidas por el Ejecutivo actual? ¿Qué diagnóstico hace del PSOE de Madrid actual bajo el liderazgo de Óscar López? ¿Cuáles son sus opciones frente a Isabel Díaz Ayuso? Estas y otras cuestiones encontrarán respuesta en la conversación con Tomás Gómez en Un café en las alturas.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado a Cristina Almeida, abogada feminista y política. La conversación giró hacia la polarización y la crispación imperante en la escena política española, y Almeida salió en defensa del presidente del Gobierno: "Desde que ganó Sánchez las elecciones ha habido un atentado directo contra él, es la persona más perseguida". La dirigente histórica de izquierdas lamentó la falta de diálogo entre los políticos: "No me explico las cosas que oímos en el Congreso de los Diputados, la polarización que se ve allí se traslada a la sociedad". Y lanzó con fuerza una dura crítica al Partido Popular: "El PP ya no admite un diálogo, está obligado al diálogo con la extrema derecha y eso le impide tener una visión más abierta de la sociedad".

Almeida aseguró que lo que más le molesta de la extrema derecha es "la mentira fácil, la mentira de siempre ir a la contra y buscar a la gente desanimada de todo". Lo primero que hacen -afirmó- es buscar la persecución del inmigrante: "No les gustan los trabajadores con derechos y los trabajadores con derechos son trabajadores que aumentan el desarrollo del país".

En relación a los escándalos de corrupción que cercan al PSOE en los últimos tiempos (Ábalos, Koldo, Santos Cerdán), Cristina Almeida reconoció cuánto le duele y recordó los casos que, en su día, asediaron al Partido Popular: "Poder, dinero y putas… en todos los partidos; lo que pasa es que a la izquierda se le perdona menos la corrupción porque quiere ser ejemplificadora".

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Y de ahí, Almeida hiló con su discurso más genuino, el de la defensa del feminismo: "¿Cuándo vais a decir (los hombres) que no se puede conseguir la sexualidad por violencia, que no se puede aprender la sexualidad en la pornografía, que es agresión? Me da rabia porque es más generalizado de lo que creemos. Hoy, cuando los hombres tienen que celebrar algo, muchos de ellos terminan juntos en ir de putas".