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EL TIEMPO

Confirmado por la Aemet: Madrid afrontará un fin de semana caluroso con máximas de hasta 36 grados que podrían estar acompañadas de lluvias

Los madrileños podrán disfrutar de una pequeña tregua del calor este fin de semana, antes de que vuelvan a subir la próxima semana

Una mujer se protege del sol con un sombrero, a cuenta de las temperaturas máximas que alcanzan los 36ºC para Madrid

Una mujer se protege del sol con un sombrero, a cuenta de las temperaturas máximas que alcanzan los 36ºC para Madrid / María José López / Europa Press

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

El calor parece mantener una pequeña tregua este fin de semana en Madrid. Si bien los termómetros subirán por encima de los 30ºC, podrían estar acompañados de lluvias, lo cual suele ser el principal aliado durante el verano para aliviar la sensación térmica. Pero lo más cercano al respiro durará poco, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto que las temperaturas seguirán subiendo la próxima semana.

Calor estable

La Aemet prevé que este sábado será una jornada con mínimas en ligero ascenso y máximas en aumento generalizado, lo cual será menos notable en el oeste y en la Sierra. En concreto, se registrarán máximas de 36ºC en Alcalá de Henares y Aranjuez. Otras zonas, como Getafe (35ºC), Madrid capital o Navalcarnero (ambas con 34ºC) no se quedan muy atrás. Por su parte, las mínimas rondarán los 19ºC en Alcalá de Henares, Aranjuez, Collado Villalba y Navalcarnero.

Este domingo se alcanzarán temperaturas similares al rededor de los 35ºC y, al mismo tiempo, gran parte de la comunidad comparte mínimas de 21ºC, por lo que el fin de semana acabará con una jornada de pocos cambios térmicos, predominando un ligero ascenso en las máximas puntualmente en zonas llanas y en menor medida, en zonas bajas de la Sierra.

BARCELONA, 23/06/2026.- Una mujer se protege del sol con un paraguas, este martes en Barcelona. La primera ola de calor del verano llevará este martes los termómetros hasta los 44 grados en amplias zonas de España, en el día más extremo del episodio, y antes de un ligero alivio térmico previsto a partir del miércoles. EFE/ Marta Perez

Una mujer se protege del sol con un paraguas / Marta Perez / EFE

De esta forma, los días parecen tomar forma de un verano más convencional. Sin embargo, a partir del próximo martes, los termómetros se irán acercando de nuevo a los 40ºC, ya que los termómetros subirán hasta 38ºC, así que los madrileños deberán aprovechar esta pequeña tregua del calor para disfrutar de las azoteas.

Todo esto pocos días después de la primera ola de calor de este verano, que ha superado récords de temperatura máxima y mínima más altas para junio los pasados 23 y 24 de junio, especialmente en la mitad norte, en zonas como Madrid Retiro, que tan solo bajó a los 25,8ºC.

No se descartan las lluvias ocasionales

Los cielos de este sábado estarán poco nubosos o despejados, aunque podría formarse alguna nubosidad de evolución desde el final de la tarde, cuando no se descarta alguna tormenta aislada. En cuanto al viento, será flojo variable tendiendo a suroeste a mediodía y a oeste y noroeste al final de la tarde alcanzando los 20km/h.

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Un día más tarde, este domingo, también estará poco nuboso o despejado, y con posibilidad de calima. No obstante, la Aemet estima una posibilidad de lluvia de 15% para la mañana y de 10% para la tarde, así que ya sea para protegerse del sol o para cubrirse de la lluvia, los madrileños seguirán con el paraguas a la mano. Muy parecido al sábado, el viento será flojo variable predominando el suroeste y oeste a partir del mediodía. En cualquier caso, el índice ultravioleta máximo sigue siendo elevado, de 10, durante ambas jornadas, por lo que se sigue recomendando el uso de crema solar.

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