Sector público y privado coinciden: "Madrid está liderando la atracción de inversión extranjera, pero tenemos que seguir ahí"

El diagnóstico es bastante compartido. Tanto el sector público como el privado coinciden en que Madrid es un elemento "tractor" de la economía española y está en óptima posición para seguir siéndolo, pero hay que seguir avanzando, tanto en actividades innovadoras como en las más consolidadas. La estabilidad institucional, la previsibilidad jurídica, la capacidad de atracción y retención de talento, una ubicación óptima como puente entre Iberoamérica, el norte de África y Europa, y la calidad de vida en la región figuran entre sus fortalezas.

Es una de las conclusiones a las que se ha llegado en la mesa redonda Dónde invertir en Madrid: los sectores claves que marcan la agenda celebrada en el marco del foro Impulso Madrid, organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica en el hotel Thompson de la capital. Lo ha señalado María Jesús Romero, directora general de Economía del Ayuntamiento de Madrid. "Madrid está liderando la atracción de inversión extranjera, pero tenemos que seguir ahí, hay una fuerte competencia con las ciudades por esta atracción", ha apuntado.

Entre los factores para "seguir ahí" se ha destacado la previsibilidad jurídica. El director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid, Jaime Martínez, lo ha expresado de manera muy gráfica: una de las virtudes, ha dicho, de la Comunidad de Madrid es ser "aburridos" en tiempos de incertidumbre. "Es un factor competitivo, porque el individuo sabe lo que puede esperar de nosotros, la Comunidad de Madrid no va a poner un impuesto al día siguiente, no va a tratar de meter una nueva traba burocrática".

Ese potencial se sustancia ya en diversos sectores: finanzas, biotecnología, actividad inmobiliaria, sectores avanzados de tecnología y energía, actividades deportivas, defensa, movilidad avanzada... A menudo impulsados por la omnipresente inteligencia artificial. Hasta 500 startups ha identificado el Clúster de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid focalizadas trata de resolver problemas en el ámbito del transporte, de la medicina, del turismo, de la gestión empresarial con soluciones basadas en IA.

En ese sentido se abre un gran potencial para lo que Miguel Rego, presidente del clúster, ha definido como tecnologías de doble uso. "Vivimos un momento perfecto donde estas tecnologías de doble uso van a ser alta de altamente demandadas. Va a haber dinero, inversión pública, también privada, mucha inversión privada para darle crecimiento y desarrollo a estas tecnologías que nacen o que pueden nacer para resolver una necesidad civil, pero que podemos desarrollar en el ámbito de los sistemas de defensa". Madrid presenta también una ventaja, ha comentado y es que la IA no solo necesita algoritmos, también necesita datos. Y Madrid tiene de momento las infraestructuras necesarias y la conectividad, ha asegurado.

Junto a sectores emergentes, otros como la construcción y las infraestructuras, más consolidados, buscan la forma de seguir siendo referente en Europa. Ha sido Ángel Zarabozo Galán, vicepresidente de Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura, quien ha explicado que ya no se trata "simplemente de poner ladrillo". El sector camina hacia la búsqueda de soluciones urbanas, con desafíos como la sostenibilidad, la movilidad y la conectividad de las ciudades.

En el panel, moderado por el director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Armando Huerta, se ha destacado la labor de las oficinas de captación de inversiones de la Comunidad de Madrid, Invest in Madrid, y del Ayuntamiento, Madrid Investment Attraction. Pero se ha apuntado también a posibles obstáculos al crecimiento.

El principal, el acceso a la energía. Lo ha puesto de manifiesto el director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid. "Tenemos un cuello de botella con las redes eléctricas", ha manifestado. Las limitaciones en el suministro energético, ha señalado, pueden obstaculizar el desarrollo de sectores electrointensivos, singularmente los centros de datos.

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El otro reto lo ha apuntado el presidente del Clúster de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid y es un problema no solo para el crecimiento económico: la vivienda. Rego ha sido tajante. "Madrid tiene todo para seguir en esta línea menos la vivienda. Eso es un problema tremendamente grave, tremendamente grave y que supone una pérdida anual de talento", ha sentenciado.