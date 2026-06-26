Dos noches de música latina en Madrid con Anuel AA, Morad y Ñengo Flow

Madrid vuelve a posicionarse en el mapa de la música urbana con una cita que ya se ha consolidado como uno de los grandes reclamos del inicio del verano.

Hablamos del Puro Latino Madrid Fest, el festival que regresa los días 26 y 27 de junio con dos jornadas dedicadas al reguetón, trap y hip-hop. Durante dos días, el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid reunirá a artistas nacionales e internacionales en una edición marcada por nombres de gran tirón entre el público del género.

Algunos de los nombres que reúne el cartel son Anuel AA, Morad, Ñengo Flow, Kidd Voodoo, RVFV, JC Reyes, Cyril Kamer, ROA, Alvama Ice y Young Cister, entre otros.

El cartel, día a día

La primera noche, el viernes 26 de junio, estará encabezada por Anuel AA, que llega dentro de su gira Real Hasta La Muerte 2. Ese mismo día actuarán también JC Reyes, Ñengo Flow, Cyril Kamer y Kidd Voodoo. El bloque combina reguetón, trap latino y música urbana con varios perfiles reconocibles del circuito actual.

El sábado 27 de junio será el turno de Morad, ROA, RVFV, Alvama Ice y Young Cister. ROA aparece como uno de los nombres añadidos al cartel con su trap-soul, mientras que RVFV, Alvama Ice y Young Cister completan una segunda jornada orientada a sonidos urbanos y latinos.

La edición mantiene a Anuel AA como uno de sus principales reclamos. El cantante y compositor puertorriqueño está ligado a canciones como Ella Quiere Beber, Secreto, China y Adicto, además de colaboraciones con artistas como Daddy Yankee, Karol G y Ozuna.

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Las entradas pueden comprarse a través del canal oficial y el abono general parte de 90 euros. El Puro Latino Madrid Fest encara así una nueva edición con todos los ingredientes para convertirse en una de las citas más multitudinarias del calendario musical de junio en la capital. Su fórmula es directa: dos noches, un cartel reconocible y una apuesta clara por los géneros urbanos y latinos que más público arrastran en la actualidad.