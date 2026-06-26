MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Los que ganan', de Aldhara
A caballo entre lo contemporáneo y la raíz, Aldhara está creando un universo de lo más disruptivo. En él cabe de todo: flamenco, pop, electrónica, soul... Pero el hilo conductor está claro: la emoción de quien canta por necesidad. Su mestizaje musical es adictivo, altamente visual. Es fácil trasladar sus melodías a la cabeza, lo que la vuelve adictiva. Estamos ante uno de los proyectos más auténticos del 2026. Su voz, volcánica y oceánica, tan escarpada, es su mayor tesoro.
'Punto de partida', de Julia Medina
Qué bien le sienta el tiempo a Julia Medina. Ha llegado, por fin, tras años macerando su cancionero, al lugar más honesto de su carrera. Hay tanta verdad en Punto de partida que, ojo, qué gusto, se agarra al pecho a la primera escucha. Tiene verdad, la suya. Y, claro, puestos a dejar huella, no hay mejor arma que la sinceridad. No ha perdido el duende con el que debutó. Está pletórica desmenuzando su historia: cuando abrazas tu corazón, el contagio es automático.
'Fotos y postales', de MaiteQuiero
Es la primera canción que MaiteQuiero ha lanzado y, oye, gratamente, hay que reconocerle el mérito. Lejos de quedarse en la superficie, se mete de lleno en sonoridades que subrayan sus virtudes: es directa, fácilmente recordable. Hay algo inocente en Fotos y postales que es difícil de encontrar hoy. Se nota que la hizo desde la fragilidad del debutante, pues sólo ahí reside esta materia tan codiciada. El tiempo dirá hacia dónde va. Por el momento, acierto total.
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