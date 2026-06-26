La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

A caballo entre lo contemporáneo y la raíz, Aldhara está creando un universo de lo más disruptivo. En él cabe de todo: flamenco, pop, electrónica, soul... Pero el hilo conductor está claro: la emoción de quien canta por necesidad. Su mestizaje musical es adictivo, altamente visual. Es fácil trasladar sus melodías a la cabeza, lo que la vuelve adictiva. Estamos ante uno de los proyectos más auténticos del 2026. Su voz, volcánica y oceánica, tan escarpada, es su mayor tesoro.