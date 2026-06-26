Desde la melodía de un piano de cola hasta el aroma de la última propuesta gastronómica: descubre estos cinco planes irresistibles para disfrutar del fin de semana en Madrid

Como si buscase distraer a sus habitantes de la incesante sensación de bochorno vivida en las últimas semanas, los planes que Madrid propone para disfrutar de este fin de semana en la capital parecen apelar a los cinco sentidos: la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto.

Desde la dulce melodía de un piano de cola como parte de la quinta edición de la fiesta musical "Piano City Madrid", hasta el delicioso aroma de la última propuesta gastronómica "Cénate Las Ventas 2026", la capital también se adapta con sus propuestas a todos los gustos y bolsillos.

"Cénate las Ventas 2026"

La Plaza de toros Monumental de las Ventas acoge desde este jueves 25 de junio y hasta el próximo 23 de julio la séptima edición de "Cénate las Ventas", una iniciativa lúdica y gastronómica que busca acompañar el Certamen de jornadas de Novilladas Nocturnas.

La próxima fecha sera el jueves 2 de julio con los novilleros Cristián González, Juan Alberto Torrijos y Jairo López / Turismo Madrid

Las entradas para las diferentes fechas ya están disponibles para su compra online con un precio que oscila entre los 7,5 euros y los 117 euros en función de la situación del tendido escogido dentro de la plaza. Así, los festejos del Certamen de Novilladas darán comienzo a las 21:00 horas y, hasta la 1:30 horas de la mañana, en la galería de los tendidos altos del 5, 6 y 7, y en las terrazas colindantes, se podrá disfrutar de esta selección gastronómica de productos madrileños.

🔗 Las entradas están disponibles para su compra online con un precio que oscila entre los 7,5 y los 117 euros por persona 📍Plaza de Toros de las Ventas, C. Alcalá, 237, Salamanca, 28028, Madrid 🗓️ Jueves desde el 25 de junio al 23 de julio a las 21:00 horas

Visitas teatralizadas nocturnas al Cementerio de Ntra. Sra. de la Almudena

Acompañados por un guía especializado y hasta el próximo seis de septiembre, los madrileños podrán conocer el mítico Cementerio de Ntra. Sra. de la Almudena como nunca antes: de noche y de forma teatralizada. Y es que si el hecho de realizar la visita diurna no era suficiente, la experiencia promete que, a lo largo de la ruta, varios personajes históricos saldrán al encuentro de los visitantes para descubrirles historia, arte, y simbología funeraria.

Con esta iniciativa los Servicios Funerarios de Madrid pretenden dar a conocer el patrimonio funerario de la capital a través de una experiencia diferente y en un entorno nocturno incomparable / Servicios Funerarios de Madrid

Esta solicitada propuesta cultural ya puede reservarse por un precio de 11 euros por persona a través de la página web oficial de los Servicios Funerarios de Madrid, y aunque la idea es realizar un ameno recorrido lleno de memoria, desde la organización se advierte que la actividad está recomendada para niños a partir de los 10 años... Tiene sentido, ¿y si se cruzase algún fantasma en el camino?

🔗 Las entradas ya están disponibles para su compra online desde un precio de 11 euros por persona 📍 Cementerio de la Almudena, Avenida de Daroca, 90, 28017, Madrid 🗓️ Cuenta con fechas disponibles hasta el próximo 6 de septiembre entre las 20:00 y las 21:00 horas

"La protagonista" de Lorena Nogal

Este viernes 26 de junio y el próximo sábado 27 de junio a las 20:00 horas, el Centro de Danza Matadero acoge en exclusiva el estreno absoluto de "La protagonista". Esta pieza escénica que pretende indagar en las diferentes capas de la identidad a través del cuerpo, la memoria heredada y la fragilidad como forma de conocimiento, promete no dejar indiferente a nadie.

"La Protagonista" se manifiesta como un lugar de sanación, donde el cuerpo se presenta como el último territorio en el que aún habita lo humano / Centro Danza Matadero

Será en el interior de la Nave 11, donde la bailarina, coreógrafa y creadora española, Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza en 2024, deslumbre con su primer solo de danza. Con una duración de aproximadamente 50 minutos, las entradas para asistir a esta inédita experiencia ya están disponibles para su compra online por un precio que comienza en los 18 euros por persona.

🔗 Las entradas ya están disponibles para su compra online a un precio de 18 euros por persona 📍Nave 11, Matadero, Pl. de Legazpi, 8, Arganzuela, 28045, Madrid 🗓️ Viernes 26 y sábado 27 de junio a las 20:00 horas

Las Fiestas de Usera 2026

Hasta el próximo 28 de junio, Usera disfrutará de sus fiestas populares con una completísima programación que incluye conciertos gratuitos, actividades infantiles, deporte, cultura y varias propuestas vecinales repartidas por los diferentes barrios del distrito.

Aunque las fiestas comenzaron a inicios de semana, su plato fuerte tendrá lugar este fin de semana en el Recinto Ferial en el Parque del Pradolongo / Ayuntamiento de Madrid

El recinto ferial, ubicado en el Parque del Pradolongo, se establece como el punto central de las celebraciones, allí a lo largo este fin de semana, se podrá disfrutar de varias actividades infantiles como una fiesta de la espuma, castillos o un rocódromo hinchable; de los conciertos de José Mercé y OBUS; y de sus icónicos fuegos artificiales que pondrán fin a las fiestas este domingo 28 de junio.

📍 Recinto Ferial, Parque Pradolongo, Usera, Madrid 🗓️ Consulta aquí la programación completa de sus fiestas populares

"Piano City Madrid 2026"

Gracias a la colaboración de los centros culturales 'CentroCentro', el Centro de Cultura Contemporánea Conduque, o el Espacio Cultural Serrería Belga, hasta 50 conciertos gratuitos se repartirán por los espacios más emblemáticos de la ciudad a lo largo de este fin de semana con motivo de la quinta edición de "Piano City Madrid 2026".

Presentación "Piano Madrid City 2026" / Piano Madrid City

Esta fiesta musical impulsada por el músico alemán Andreas Kern ya ha cautivado a otras ciudades europeas como Nápoles, Palermo o Milán. Ahora, los días 26, 27 y 28 de junio, las suaves y no tan suaves melodías de los pianos de cola prometen tratar de conquistar a los madrileños con estilos que van desde la música clásica, al jazz, pasando por el flamenco e incluso la electrónica.