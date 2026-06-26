Medio siglo de cultura en el Fernán Gómez: así es su nueva agenda con teatro, jazz y exposiciones

El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa cumple medio siglo de vida. Con motivo de su 50º aniversario, el espacio madrileño ha presentado la programación de la temporada 2026-2027, una agenda multidisciplinar que incluye estrenos teatrales, festivales de jazz y grandes ciclos expositivos.

La nueva temporada, que arrancará el próximo 4 de septiembre, contará con un nuevo logo conmemorativo que acompañará todas las actividades del curso. Bajo el lema Celebremos, el director artístico, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ha organizado un calendario que también coincide con hitos como el centenario de la Generación del 27, los 65 años de Els Joglars, la décima edición del Madrid Design Festival, el 30 aniversario de PHotoESPAÑA y el vigésimo aniversario sin Fernando Fernán Gómez.

Un origen ligado a la remodelación de Colón

La historia del teatro está vinculada a la remodelación de la Plaza de Colón en los años 70. Lo que hoy es un espacio cultural fue, en su origen, una solución arquitectónica para aprovechar el subsuelo de la plaza, una vez liberado tras la construcción del aparcamiento subterráneo y la reordenación urbana impulsada por el alcalde Carlos Arias Navarro.

El proyecto, encomendado al arquitecto Manuel Herrero Palacios, permitió transformar una zona que anteriormente ocupaba la antigua Fábrica de la Moneda en un espacio ajardinado de uso público. Inaugurado en la festividad de San Isidro de 1977, el centro nació con la función de ofrecer servicios culturales al pueblo de Madrid, integrándose en el eje Prado-Recoletos, junto a la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico.

Sala Guirau: estrenos y obras de repertorio

La sala principal inaugurará la temporada con El retablo de las maravillas. Variaciones contemporáneas sobre un tema de Cervantes, una producción de Els Joglars. Le seguirán obras como El público de Federico García Lorca, a cargo del Teatro Clásico de Sevilla, y la producción propia La profanación de Don Juan.

La programación continuará con Crónica del rey pasmado de Torrente Ballester, la fantasía Roque Six de López Rubio, la adaptación de La colmena de Cela y el estreno de Guardad los labios por si vuelvo. El cierre llegará con La muerte y la doncella de Ariel Dorfman y el cabaret lírico La orgía dorada.

Sala Jardiel Poncela: autores y voces del 27

La Sala Jardiel Poncela se enfoca en la recuperación de obras y autores. La temporada abrirá con Un señor... cualquiera de Mercedes Pinto, para reivindicar voces vinculadas a la Generación del 27.

También destacan montajes como Moscú no existe (Chéjov), Leyendas nuevas de Zorrilla, la versión de La señorita Julia de Strindberg, el homenaje a Miguel Hernández El sueño de un poeta, la propuesta Doña Rosita la soltera con versos de Raffaella Carrà y la producción propia "Doña Jimena Díaz de Vivar". El ciclo cerrará con Poeta (perdido) en Nueva York, la adaptación de 1984 y Divinas palabras de Valle-Inclán.

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Poeta perdido en Nueva York / TFG

El teatro mantiene su estructura de Sala Guirau, Sala Jardiel Poncela y la Sala de Exposiciones, que este año incluirá muestras como Teatro de grandeza, el X Madrid Design Festival y PHotoESPAÑA27. Toda la programación, el dossier y el vídeo de la presentación están disponibles en la web oficial del Fernán Gómez.