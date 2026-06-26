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IMPULSO MADRID

María Benjumea, fundadora de South Summit: "Queríamos hacer de Madrid la capital de la innovación y del emprendimiento"

La fundadora de Spain Startup repasa en Impulso Madrid la evolución del ecosistema emprendedor desde el nacimiento de South Summit en plena crisis hasta el desafío actual de la inteligencia artificial

María Benjumea, empresaria y presidenta fundadora de Spain Startup, durante su participación en Impulso Madrid.

María Benjumea, empresaria y presidenta fundadora de Spain Startup, durante su participación en Impulso Madrid. / Alba Vigaray / EPC

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Héctor González

Héctor González

Madrid

La actual posición de Madrid como polo internacional de innovación nació, como tantas otras oportunidades, de la crisis. María Benjumea, empresaria, presidenta fundadora de Spain Startup y alma de South Summit, ha recordado este viernes en el foro Impulso Madrid que el proyecto nació “en el peor momento”, a finales de 2011, cuando España vivía una “depresión generalizada”.

Un contexto poco halagüeño que, sin embargo, también sirvió para abrir una ventana de oportunidad: “Estábamos viviendo un momento de cambio como nunca en la historia se había vivido, un cambio estructural hiperprofundo”, ha apuntado esta experta durante su intervención en esta jornada organizada por El Periódico de España y Prensa Ibérica para analizar los retos y oportunidades de crecimiento de la región.

En un diálogo moderado por la periodista Fátima Iglesias, Benjumea ha defendido que South Summit surgió para cambiar la mentalidad del país ante la innovación y el emprendimiento. “Todo cambio nos ofrece un mundo de oportunidades bestial”, resumió. La primera misión fue combatir la idea de que emprender exigía una condición excepcional. “Para ser emprendedor no necesitas un ADN especial”, ha asegurado, convencida de que cualquiera puede seguir este camino si se rodea del "equipo" adecuado.

Desde el inicio, el proyecto tuvo vocación internacional. “Queríamos hacer de Madrid la capital de la innovación, del emprendimiento”, ha explicado Benjumea. El objetivo era atraer capital, talento, inversores, fundadores y compañías de todo el mundo para conectar startups, fondos, universidades, instituciones y grandes empresas en torno a un modelo que hoy resulta habitual, pero que entonces apenas empezaba a abrirse paso: la innovación abierta.

Ahora, sin embargo, el reto ha cambiado. “Lo que hacíamos hace 15 años no es lo mismo que necesitamos hacer ahora”, ha advertido la fundadora de Startup Spain. Si bien es cierto que el ecosistema español ha vivido “un crecimiento continuo espectacular”, ha señalado, el momento actual es “complejo” y exige “seguir trabajando” y “seguir empujando”. El problema ya no es solo crear startups, sino conseguir que crezcan, escalen y compitan globalmente.

Uno de los grandes desafíos actuales, sino el mayor, es la inteligencia artificial (IA). Para Benjumea, se trata una revolución transversal que afectará a empresas, profesionales y ciudadanos. “Está influyendo de una manera bestial”, ha señalado. Por suerte, en opinión de esta experta, “España está muy bien posicionada en inteligencia artificial. Estamos en la cuarta posición. Eso es espectacular, y Madrid especialmente”.

Ahora todo converge”, ha explicado Benjumea. Convergen industrias, tecnologías, modelos de negocio y formas de trabajar. La IA, añadió, permite crear compañías “a un coste muy bajo”, en “un tiempo récord” y con más capacidad para validar si una idea tiene mercado. Pero también obliga a transformar organizaciones ya existentes: “Necesitamos absolutamente todos la transformación y la adopción de la IA dentro de nuestras propias organizaciones”.

El diálogo ha terminado con una reflexión sobre mujeres, edad e innovación. “Yo soy mujer y mayor”, ha deslizado Benjumea, recurriendo a su propia trayectoria para defender que la sociedad necesita a las mujeres y a las personas con experiencia. “Somos buenas emprendiendo”, ha asegurado.

Noticias relacionadas y más

El foro Impulso Madrid, organizado este viernes por El Periódico de España y Prensa Ibérica, nace como un espacio de análisis sobre el papel de la Comunidad de Madrid como motor económico, destino de inversión y ecosistema de innovación. La jornada reúne a representantes institucionales, empresarios y expertos para abordar las oportunidades de crecimiento de la región en la próxima década, desde su consolidación como hub tecnológico del sur de Europa hasta su liderazgo en logística, movilidad, grandes eventos deportivos, regeneración urbana o desarrollo agroalimentario.

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