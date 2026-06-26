Madrid suena a piano: el festival que llena la ciudad de conciertos durante este fin de semana

Durante tres días, Madrid cambiará de compás a golpe de tecla. Piano City Madrid 2026 planea llenar plazas, centros culturales, salas y espacios poco habituales con más de 50 conciertos gratuitos este fin de semana. La quinta edición del festival convierte el piano en una forma de recorrer la ciudad: de la música clásica al jazz, del flamenco a la electrónica, cada sesión propone una manera distinta de escuchar Madrid.

El programa se despliega por algunos espacios emblemáticos de la capital, como CentroCentro, Conde Duque, Matadero Madrid, el Espacio Cultural Serrería Belga, el Goethe-Institut Madrid, el Istituto Italiano di Cultura, el Hospital La Paz, el Hotel Emperador, Cupra City Garage Madrid, la Sala Hinves, Espacio Mistral y Casita Sessions. La propuesta no concentra la música en un único recinto, sino que la reparte por la ciudad para convertir el propio desplazamiento del público en parte de la experiencia.

Cartel promocional del festival. / Piano City Madrid

Un mapa de teclas por la ciudad

El festival nació a partir de una idea del músico alemán Andreas Kern y lleva más de diez años celebrándose en ciudades europeas como Nápoles, Palermo, Novi Sad y Milán. Madrid se suma a esa red con una edición que entiende el piano como punto de encuentro entre intérpretes, estilos y públicos distintos.

La programación arranca el 26 de junio con conciertos en CentroCentro y en el Istituto Italiano di Cultura. En la primera sede actuarán Juan Sebastián Vázquez, Francisco Fierro y Mario Fierro, con propuestas que se mueven entre el jazz, la música clásica y la improvisación. En el espacio italiano, la jornada reunirá a Lucrezia Liberati, con repertorio clásico, y a Rita Marcotulli, una de las presencias de jazz incluidas en esta edición.

El sábado 27 de junio amplía el mapa con citas en Espacio Mistral, CentroCentro, Conde Duque, Serrería Belga, Sala Hinves, Goethe-Institut, Matadero Madrid, Hospital La Paz, Istituto Italiano di Cultura y Cupra City Garage. Ese día se podrán escuchar propuestas como el tango de Juan Esteban Cuacci, la actuación de Andreas Kern, el Bach de Andrea Bacchetti, el jazz de Nik Bärtsch o el jazz latino de Yuley Díaz. También habrá conciertos en el vestíbulo del pabellón materno infantil del Hospital La Paz, con María Hanneman y Manuel Borraz, y una programación electrónica en Cupra City Garage con Ina West y Mario Viñuela.

El domingo 28 de junio mantiene el recorrido con nuevas sesiones en CentroCentro, Conde Duque, Serrería Belga, Matadero Madrid, Sala Hinves, Casita Sessions y Hotel Emperador. Entre las propuestas figuran el blues y boogie woogie de Lluís Coloma, el jazz flamenco de Manuel Moreno Ramírez y Alejandra López, la electrónica de Álex Aller y Margarida Mariño, el fado jazz de Júlio Resende y Bruno Chaveiro, y el flamenco de Lorenzo Moya en el Hotel Emperador.

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El atractivo de Piano City Madrid está precisamente en esa mezcla de acceso libre, variedad de lenguajes y sedes repartidas por la ciudad. Algunas sesiones requieren reserva previa a través de las páginas de cada espacio, mientras que otras funcionan con entrada libre hasta completar aforo. La programación completa y los horarios pueden consultarse en la web oficial del festival. La cita invita a dejarse llevar por un mapa sonoro abierto, gratuito y disperso por la capital. No hace falta entrar en un gran auditorio para encontrarse con la música: durante un fin de semana, el piano saldrá al paso en distintos rincones de la ciudad para transformar la rutina urbana en una sucesión de conciertos inesperados.