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MUNDIAL 2026

Madrid se prepara para el España-Uruguay: este es el pub en pleno centro desde donde seguir el partido en directo

La madrugada del sábado este pub ofrecerá el España-Uruguay a través de sus más de 20 pantallas, con ambiente garantizado

Abierto hasta las 5:00 de la madrugada, el local cuenta con un calendario especial para cubrir los encuentros del Mundial 2026

Abierto hasta las 5:00 de la madrugada, el local cuenta con un calendario especial para cubrir los encuentros del Mundial 2026 / The Irish Rover

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

"¡¡El Mundial al rojo vivo!!", así describen desde 'The Irish Rover' la "fiebre" que este evento deportivo ha despertado entre los aficionados españoles, quienes, desde el debut de la Selección, no han querido perderse ni una ocasión de apoyar a La Roja. En Madrid, los silencios de tensión ante cada ocasión de gol, y los gritos de celebración tras cada tanto se han convertido en la banda sonora habitual de muchos de sus bares.

Sin embargo, este Mundial 2026, con sede en México, Canadá y Estados Unidos, hace difícil poder disfrutar en directo de los distintos enfrentamientos, ya que, en ocasiones, los partidos son jugados a altas horas de la madrugada. Este es el caso del próximo encuentro España - Uruguay, que se dará cita este sábado 27 de junio de 2:00 a 4:00 horas de la mañana.

El pub irlandés se ha volcado con el mundial y retransmitirá el encuentro España - Uruguay que se dará cita de 2:00 a 4:00 de la madrugada el sábado 27 de junio

El pub irlandés se ha volcado con el mundial y retransmitirá el encuentro España - Uruguay que se dará cita de 2:00 a 4:00 de la madrugada el sábado 27 de junio / The Irish Rover

Y es que, aunque el partido también será televisado, todo buen aficionado sabe que el ambiente es casi tan importante como el choque. Por eso, desde 'The Irish Rover', uno de los pubs irlandeses más conocidos de la capital y cuyo horario suele extenderse hasta las 5:00 de la madrugada, no han querido perder la ocasión para convertirse en sede de este encuentro.

Calendario Especial 'Fifa World Cup'

Conocidos por retransmitir los mejores eventos deportivos a través de sus más de 20 pantallas, 'The Irish Rover' ha publicado a través de su página web un calendario especial dedicado a los diferentes encuentros que se darán cita a lo largo del fin de semana y que podrán disfrutarse en el local que presume de ofrecer "el mejor ambiente de la capital".

Calendario Especial 'Fifa World Cup' en 'The Irish Rover'

Calendario Especial 'Fifa World Cup' en 'The Irish Rover' / The Irish Rover

Entre estos partidos destacan: el viernes 26, el Noruega contra Francia a las 21:00 horas; el sábado 27, el esperado enfrentamiento entre España y Uruguay a las 2:00 de la madrugada, y el Panamá contra Inglaterra a las 23:00 horas; y, finalmente el domingo 28, el enfrentamiento Colombia contra Portugal a la 1:30 de la madrugada.

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¿Es necesario reservar?

"Disfruta tomándote una suculenta hamburguesa y una pinta de cerveza bien fría con tus amigos", así animan desde 'The Irish Rover' a los aficionados inseguros. Y es que, el local, situado en la Avenida de Brasil, 7, en pleno centro de la capital, suele estar muy concurrido. Por ello, advierten: "¡Si quieres asegurarte el mejor sitio para disfrutar del partido, llámanos al 915 974 811 y reserva ya mismo tu mesa!"

Entre las opciones de su menú destacan sus burgers con carne 100% vacuno, sus platos típicos irlandéses y sys múltiples opciones para compartir

Entre las opciones de su menú destacan sus burgers con carne 100% vacuno, sus platos típicos irlandéses y sus múltiples opciones para compartir / The Irish Rover

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