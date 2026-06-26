COMUNIDAD DE MADRID
La Policía Local de Pinto custodiará las llaves de mayores y personas con discapacidad
El servicio, gratuito y voluntario, está dirigido a mayores de 65 años que vivan solos, personas con dependencia o discapacidad superior al 50%
EP
El Pleno del Ayuntamiento de Pinto ha aprobado por unanimidad el Reglamento del Servicio de Custodia de Llaves para personas mayores, personas en situación de dependencia y otros colectivos vulnerables.
La propuesta ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales y nace con el objetivo de "mejorar la seguridad y la atención de las personas que viven solas o presentan situaciones de especial vulnerabilidad, facilitando el acceso de los servicios de emergencia a sus viviendas cuando sea necesario", según la concejala de Familia, María Jesús Castro.
Durante la presentación de la propuesta ante el Pleno, la concejala de Familia ha destacado que se trata de una medida "sencilla, pero con un gran impacto en la vida de los vecinos, pensada especialmente para aquellas personas mayores que, aun manteniendo una vida autónoma, pueden sufrir una caída, una indisposición o cualquier otra situación que requiera atención urgente".
Un servicio gratuito y voluntario
El nuevo servicio será completamente gratuito y voluntario. Permitirá a las personas usuarias depositar una copia de las llaves de su vivienda, que serán custodiadas con todas las garantías de seguridad en dependencias de la Policía Local.
Estas llaves únicamente podrán utilizarse en situaciones de emergencia y conforme a los protocolos establecidos, facilitando el acceso de los servicios sanitarios o de emergencia cuando la situación lo requiera.
Fuentes municipales han precisado que podrán beneficiarse de este servicio mayores de 65 años que residan solos, personas con dependencia reconocida y discapacitados con un porcentaje reconocido superior al 50%, así como quienes vivan solos y atravieses por una situación de especial vulnerabilidad derivada de una enfermedad, accidente o convalecencia.
Para acceder al servicio será necesario estar empadronado y residir en Pinto, además de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento.
La utilización de las llaves quedará limitada exclusivamente a "situaciones de emergencia", como urgencias sanitarias o asistenciales, riesgos para la vida o la integridad de la persona usuaria, o cuando existan indicios razonables de peligro y no se obtenga respuesta desde el interior de la vivienda.
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