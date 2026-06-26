Madrid se moviliza para enviar ayuda a Venezuela tras los terremotos: "No va a ser una recogida de un día, esto apenas empieza"

La comunidad venezolana afincada en Madrid ha comenzado a movilizarse para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han sacudido el norte del país este jueves y que, según el balance oficial provisional, dejan al menos 188 fallecidos y más de 1.500 heridos. Entre las víctimas mortales figura la hispano-venezolana Alazne Solabarrieta, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que 68 españoles permanecen aún sin localizar.

La tragedia ha tenido un impacto especial en la Comunidad de Madrid, donde residen más de 200.000 personas nacidas en Venezuela, lo que convierte a la región en el principal núcleo de la diáspora venezolana en España y en uno de los grandes puntos de referencia de esta comunidad fuera de América.

La prioridad ahora, explican las entidades organizadoras, es "comenzar a reunir material de primera necesidad" para preparar los primeros envíos en cuanto se conozcan con mayor precisión las necesidades sobre el terreno. Las campañas abiertas en la región solicitan principalmente alimentos no perecederos, agua, leche infantil y en polvo, pañales, medicamentos, material de primeros auxilios, productos de higiene, mantas, ropa en buen estado, linternas, pilas, baterías externas y cajas o material para facilitar los envíos. "Esto apenas empieza y no va a ser una recogida de un día, tiene que ser constante", señalan desde @unavzlanaenmadrid, una de las organizaciones que ha puesto en marcha una campaña solidaria en la capital.

Uno de los principales puntos de recogida estará ubicado este sábado y domingo en Sambil Madrid, en la planta 0, de 10.00 a 18.30 horas. La ayuda recaudada será enviada a Venezuela, donde será recibida por la ONG Toneladas de Alegría y distribuida posteriormente por la Fundación Bandazul, según ha informado la organización.

También Refugiados Sin Fronteras y Diáspora en Movimiento han habilitado un centro de acopio en Madrid para canalizar ayuda a las comunidades afectadas. La recogida se realizará en la calle Matilde Landa, 26, el sábado 27 y el domingo 28 de junio, de 11.00 a 18.00 horas.

La movilización se extiende también a otros municipios de la región. En Villanueva del Pardillo, Pardillo Center y la Asociación Civil de Venezolanos en España (VENESP) han habilitado otro punto de recogida en la avenida de Madrid, 4, local 1. Allí se recibirán alimentos no perecederos, productos de higiene personal, ropa, mantas, linternas, pilas, botiquines, utensilios de cocina y agua embotellada. La organización también contempla aportaciones económicas para facilitar la compra, transporte y distribución de la ayuda en las zonas afectadas. Para más información y coordinación, han facilitado el teléfono 687 607 465.

Centro de acopio en Villanueva del Pardillo. / .

La Embajada de Venezuela en Madrid y los consulados del país en España han activado asimismo sus canales de atención para ciudadanos que necesiten información o ayuda para localizar familiares. Según la comunicación difundida por la legación diplomática, la Embajada mantiene sus puertas abiertas para atender a los venezolanos residentes en España que atraviesan "momentos de angustia" por la situación de sus familiares. Los teléfonos facilitados son el +34 915 981 200, de la Embajada de Venezuela en España, y el +34 650 817 137, del Consulado de Venezuela en Madrid.

La "UME de Madrid" rumbo a Venezuela

La respuesta institucional también se ha activado en Madrid. El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) ha puesto rumbo este jueves por la noche a Venezuela desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME), para colaborar en las tareas de rescate tras los terremotos.

En esta ocasión se ha desplegado el equipo medio del ERICAM, certificado por Naciones Unidas y la Unión Europea, formado por 40 personas y cuatro perros. El dispositivo incluye bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del SUMMA 112 y unidades caninas de ESDP. Una vez sobre el terreno, trabajarán con "una autonomía logística de al menos siete días" para realizar labores de evaluación de posibles víctimas y, posteriormente, búsqueda y rescate de personas con vida.

Noticias relacionadas

COMUNIDAD DE MADRID

Unos preparativos que también ha hecho el equipo de intervención en catástrofes de Bomberos Unidos sin Fronteras. "Llevamos alrededor de dos toneladas de desescombro y salvamento, además de material personal y sanitario para atender a las víctimas que lo necesiten allí", ha explicado Antonio Nogales, de Bomberos Unidos Sin Fronteras. Un equipo formado por 13 especialistas procedentes de Madrid, Córdoba y Huelva, además de sanitarios