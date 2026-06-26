La Real Casa de Correos se ilumina con los colores de Venezuela en solidaridad por los devastadores terremotos

La fachada de la Real Casa de Correos se tiñe este fin de semana de amarillo, azul y rojo. Con este gesto simbólico, el Ejecutivo regional presidido por Isabel Díaz Ayuso quiere trasladar su apoyo y solidaridad a las víctimas de los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, dejando un balance provisional de 920 fallecidos y más de 3.000 desaparecidos.

La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha querido expresar personalmente este compromiso a través de sus redes sociales, destacando que la iluminación es una "señal de duelo, respeto y admiración profunda por este pueblo, en su momento más doloroso", añadiendo un mensaje directo de apoyo: "Siempre a vuestro lado".

Despliegue del equipo ERICAM en la zona del desastre

La respuesta de la Comunidad de Madrid ante la emergencia fue inmediata. El mismo día de la catástrofe, el Gobierno regional puso a disposición del Ejecutivo central al Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), que desde este viernes ya se encuentra operando en las zonas más afectadas.

Este contingente madrileño está compuesto por 40 profesionales altamente especializados, entre los que se incluyen bomberos regionales expertos en rescate en estructuras colapsadas, unidades caninas para la localización de víctimas, personal sanitario del SUMMA 112 y especialistas en análisis de estructuras del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Además, la Comunidad ha ofrecido al Gobierno central la colaboración de diez médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para ayudar en las tareas de identificación de las víctimas.

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Canales de ayuda y apoyo psicológico a los venezolanos

Para canalizar la solidaridad de las instituciones y empresas madrileñas, la administración regional ha habilitado el correo electrónico convenezuela@madrid.org. Asimismo, consciente del impacto emocional que esta tragedia supone para la comunidad venezolana residente en Madrid, el servicio 012 A Tu Lado está prestando apoyo psicológico las 24 horas del día. Este canal está disponible para cualquier ciudadano venezolano que resida en la región y necesite asistencia profesional ante la situación de incertidumbre que atraviesa su país de origen.