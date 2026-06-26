Javier Carazo: "La Comunidad de Madrid va a ser la primera región de España en instalar cajeros automáticos en todos sus municipios"

“El reto que tiene la Comunidad de Madrid va muy ligado al equilibrio territorial”. Así lo ha asegurado el director general de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid, Javier Carazo, durante la ponencia que ha protagonizado en el encuentro Impulso Madrid, organizado este viernes por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica, que ha reunido a representantes institucionales, líderes empresariales y expertos del ámbito económico para reflexionar sobre los desafíos, necesidades y oportunidades que ofrece la región.

Bajo el título Cohesión servicios, oportunidades y calidad de vida: claves para el reequilibrio territorial en la Comunidad de Madrid, Carazo ha puntualizado que la región se encuentra ya en los siete millones de habitantes, pero se prevé que “en 10-12 años crezca hasta los ocho millones”, lo que “implica un reto constante para mantener estos servicios e infraestructuras y para hacer esa redistribución poblacional que tiene que jugar un papel en esos 179 municipios”.

Desde la Comunidad de Madrid hace ya tiempo se dieron cuenta de que “necesitábamos un impulso más para ese desarrollo de los municipios y que además, se veía cada vez más que ya no sólo la ciudad de Madrid, sino el mundo rural y esos municipios que no estaban cerca de la capital, empezaban a perder población de una manera exponencial”, y así fue como nació la dirección general de Reequilibrio Territorial a la que pertenece Javier Carazo.

El éxito de la Comunidad de Madrid, cuando se refiere a un territorio, es saber de dónde venimos y a dónde vamos respecto a los niveles territoriales y las necesidades de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, no solo de la capital”, ha relatado Javier Carazo. Para ello, ha afirmado que “lo más importante es dar a conocer los municipios de Madrid porque tienen el mejor producto, el mejor campo, la mejor belleza paisajística, mejores instalaciones turísticas”.

Pueblos con vida

En este contexto la Comunidad de Madrid decidió crear el programa Pueblos con Vida que recoge “una serie de medidas para alcanzar el objetivo que es la dinamización de los pueblos, el crecimiento y la renovación de los mismos”. La finalidad, ha aclarado, es “conseguir los mismos servicios e infraestructuras para seguir haciendo crecer los municipios". En este sentido, ha subrayado que a día de hoy se están “aplicando prácticamente al 100% líneas de ayuda para mantener servicios en igualdad de condiciones en todos los municipios”.

Otro de los asuntos que incluye esta iniciativa es la incorporación de una línea de ayuda para la vivienda joven en los municipios más pequeños y, por otro lado, una línea de apoyo del sector privado, tan necesario en los municipios pequeños. “Le damos apoyo a esa necesidad de hacer que un bar se mantenga, un comercio se mantenga, dar un impulso a esas farmacéuticas y que se animen a ser emprendedores en los municipios pequeños”.

Por otro lado, ha anunciado Carazo, “vamos a ser la primera comunidad autónoma en España en instalar cajeros automáticos en todos los municipios”, ya que a partir del 1 de julio está previsto comenzar con el proceso de colocación de esta herramienta que va a permitir a estos territorios continuar su desarrollo. Con estas medidas, la Comunidad de Madrid, a través de su dirección general de Reequilibrio Territorial da “apoyo tanto al sector público como al sector privado”, ha remarcado Carazo.

El director general de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid ha asegurado que los frutos de estas políticas que se han ido implementando durante estos últimos años “se han visto claramente en el crecimiento de población”, pasando de un “decrecimiento poblacional a ser la región de España que más crece en sus municipios pequeños, frente al resto de municipios en el territorio nacional que siguen teniendo muchas dificultades”.

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Por último, Carazo ha pedido la colaboración de todos los actores porque “Madrid no va a poder sola” y ha pedido que acompañen a la región ante el gran reto que tiene por delante. Asimismo, ha invitado a los asistentes a que conozcan de primera mano “los maravillosos sitios que hay en la Comunidad de Madrid porque, de verdad, merece la pena”, ha concluido.