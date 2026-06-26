Investigadores y académicos retan a Madrid a competir con las regiones más dinámicas de Europa

Tres investigadores y académicos del más alto nivel han identificado la Comunidad de Madrid como una de las regiones más dinámicas de Europa en materia económica, pero han reconocido, al mismo tiempo, que el futuro guarda retos complejos que requerirán una ejecución brillante para capitalizar el éxito del pasado.

La investigadora principal en el Real Instituto Elcano y en el Centre for European Policy Studies (CEPS), Judith Arnal; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, Ricardo Palomo Zurdo; y el director de Funcas Europe, Miguel Ángel González Simón, han conversado en la Mesa redonda 'Pulso económico y perspectivas empresariales: competitividad, innovación y emprendimiento', enmarcada en la primera edición del Foro Impulso Madrid, organizado por 'El Periódico de España' y Prensa Ibérica, con la colaboración de Madrid Capital Mundial.

Tras la bienvenida del director de 'El Periódico de España', Armando Huerta, y bajo la moderación de la periodista Fátima Iglesias, los ponentes han reflexionado acerca de la tracción económica de un territorio como la Comunidad de Madrid, en primera línea a nivel global en términos de atractivo inversor.

Dinamismo económico

Arnal ha tomado la palabra en primer lugar para poner de manifiesto el potencial de la región en materia económica. "Madrid es una región muy dinámica, que apuesta por el talento y por la mejora regulatoria, por una fiscalidad atractiva para las empresas, y pisa fuerte". Para ilustrar la realidad, la investigadora ha puesto de manifiesto la Ley de Mercado Abierto. "Madrid dio un paso al frente, facilitando la operativa de empresas de otras CC.AA, y espero que lo den el resto para seguir cimentando el mercado interior. Madrid cree en su atractivo y no tiene problema para allanarse a otras regulaciones", ha reflexionado Arnal.

Por su parte, Ricardo Palomo ha aportado la visión académica en el diálogo. "En Madrid hay 20 universidades e innumerables centros adscritos. Somos el mayor polo de atención de talento universitario, algo que da mucho dinamismo a la ciudad", ha reconocido. Al mismo tiempo, Palomo ha reconocido que los centros de estudios superiores tienen un reto por delante. "Tenemos una gran responsabilidad: formar ese talento y que sirva para las empresas. Las empresas quieren talento, pero no de cualquier tipo. Reclaman jóvenes con la cabeza bien amueblada, con la capacidad de entender la tecnología y que se puedan adaptar a los cambios que se están produciendo", ha apostillado.

A la par que Berlín

En otro orden, González Simón ha confirmado mediante datos la pujanza de Madrid, no solo a nivel nacional, sino también europeo. "Madrid es una de las regiones más dinámicas de la UE. y lidera España. Está un 25% en términos de renta por encima de la media regional, similar a Berlín y por encima de Roma. También concentra las exportaciones de servicios de España, el 45% de las exportaciones provienen de Madrid en los servicios", ha explicado. Sin embargo, el ponente ha señalado también dos desafíos que acechan. "El primero es el fin de los programas Next Generation EU, y por otro lado la productividad. Es el gran reto, como ser capaz de converger con la UE. Madrid lidera España, y los próximos años deberían estar centrados en competir con las regiones más dinámicas de Europa", ha reclamado.

En la segunda ronda de preguntas, Arnal ha reflexionado acerca de la protección de la economía española y madrileña frente a la crisis de Oriente Medio. "Están relativamente más protegidas que otras grandes europeas respecto a los conflictos geoeconómicos. La exposición comercial relativa de España a EEUU o China es menor a la de Alemania o Italia. Las exportaciones a EEUU están por debajo del 5% del total, por lo que el conflicto arancelario nos tiene más protegidos", ha explicado. Además, Arnal ha afirmado que el shock energético de Ormuz ha sido distinto al de Ucrania, porque "ha afectado sobre todo al petróleo, pero el gas TTF ha estado mucho más moderado".

Juventud desilusionada

Seguidamente, el decano ha reflexionado acerca de la situación actual de los jóvenes. "La juventud de ahora lleva mucho peor el fracaso, está un poco desilusionada, se habla de esa generación que no piensa que su futuro vaya a ser mejor que el de sus padres", ha lamentado. Las universidades, con una labor tan importante, deben también adaptarse. "El reto de formar jóvenes en un entorno de IA tiene al mundo académico preocupado sobre como adaptarnos. Las instituciones universitarias vamos a velocidad de plan de estudios, pero el mundo empresarial va a velocidad de mercado. Tenemos que lidiar con ello, pero tienen que poner también de su parte los jóvenes", ha reclamado.

Por último, González Simón ha celebrado el liderazgo de Madrid en términos de adopción de la inteligencia artificial (IA), la tecnología que está cambiando el mundo empresarial. "Cuando se ha preguntado a las empresas y trabajadores como adoptan tecnologías como la IA, se ve que Madrid lidera en términos europeos. El 30,1% de las empresas ya ha adoptado algún tipo de tecnología relacionado con la IA, comparándose con países punteros como Suecia y Países Bajos" ha celebrado. Sin embargo, el director de Funcas Europe ha alertado de dos obstáculos que frenan la inversión extranjera, vital para el crecimiento. "El primero es encontrar personal cualificado, y el segundo son los costes energéticos".

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El fin de los Next Generation

Por otro lado, el investigador ha afirmado que, según una monografía reciente de Funcas, los fondos Next Generation EU "habrían contribuido entre un 10 y un 14% del PIB real cada año". "Sin embargo, en términos reales, la inversión empresarial aún no ha recuperado niveles prepandemia". Respecto al horizonte, González Simón ha recordado que uno de los planes de la Administración es seguir haciendo uso de los Fondos "a través del fondo soberano 'España Crece'". "Habrá que ver como se va a combinar el fin del programa con la ejecución de este nuevo fondo", ha apostillado.