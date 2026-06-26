Miguel Hernández, sobre Madrid Nuevo Norte: "Se han invertido 11.000 millones de euros para redefinir el norte de la región"

IMPULSO MADRID ha acogido una mesa redonda centrada en la regeneración urbana y las oportunidades económicas de la transformación de la capital, con especial atención a Madrid Nuevo Norte como uno de los proyectos estratégicos de la ciudad. En este contexto, Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte, ha defendido la necesidad de que las grandes urbes "miren hacia dentro" y apuesten por la transformación de los espacios ya consolidados para seguir creciendo de forma sostenible.

En el marco del foro, impulsado por El Periódico de España y Prensa Ibéric, Hernández ha explicado que la dinámica urbana actual obliga a intervenir "en ciudades ya hechas, donde la regeneración de áreas centrales se convierte en una palanca esencial de desarrollo". En este sentido, ha citado ejemplos como Plaza de España o AZCA como operaciones que reflejan ese cambio de paradigma, en el que la renovación interna del tejido urbano adquiere más relevancia que la expansión territorial tradicional.

Miguel Hernández, Director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte. / Alba Vigaray

El responsable de estrategia ha situado el origen de Madrid Nuevo Norte en 1993, subrayando que el proyecto ha atravesado más de tres décadas de evolución hasta alcanzar su formulación actual, destacando que el impulso definitivo llegó en 2016 con un enfoque basado en el consenso. De esta forma, el proceso ha culminado con la validación jurídica definitiva en 2024 tras las sentencias favorables del Tribunal Supremo: "Me parece un tiempo récord".

350.000 empleos

El proyecto, ha detallado, se articula en tres grandes fases -planeamiento, gestión urbanística y reurbanización, e impulso inmobiliario- que no funcionan de forma estanca, sino que se solapan en tiempo y evolución. "Las Tablas va más rápido y empezará a urbanizar en verano de 2027. También Malmea, cuya junta empezaremos a construir a finales de año. En el caso de la estación de Chamartín, con Adif, es más complejo", ha señalado. En términos económicos, ha subrayado la magnitud de una actuación que moverá alrededor de 11.000 millones de euros en infraestructuras.

"2.000 millones serán públicos y 9.000 privados, además de otros 13.000 millones vinculados al desarrollo inmobiliario", ha sumado. El proyecto, además, prevé la generación de 350.000 puestos de empleo: "200.000 durante las orbas y 150.000 en empresas, de calidad y estables, convirtiéndolo en uno de los motores económicos de la región".

Mano de obra

El directivo ha puesto el acento en la necesidad de reforzar la formación y la disponibilidad de mano de obra cualificada "para afrontar el volumen de actividad previsto". "Necesitamos encargados de obra, que antes eran quienes más experiencia tenían y ahora han de estar formados en gestión de proyectos. Es un sector que depende de la mano de obra y los costes, pero debe apoyarse en la parte tecnológica", ha añadido.

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Como cierre, ha defendido que el éxito de Madrid Nuevo Norte no se medirá solo en cifras económicas, sino en su capacidad para generar espacio público, mejorar la calidad de vida y consolidar un entorno urbano atractivo para el talento: "Qué hay mejor que ver a niños en un parque jugando con sus abuelos o jóvenes yendo a trabajar".