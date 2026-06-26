El Hospital 12 de Octubre realiza con éxito cuatro trasplantes digestivos en 24 horas

La Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid completó con éxito cuatro intervenciones de alta complejidad en un intervalo de 24 horas. Los pacientes receptores presentan una evolución favorable y ya se recuperan en sus domicilios.

El operativo médico consistió en un trasplante de páncreas-riñón a una paciente de 43 años; un retrasplante hepático a una paciente de 31 años; un retrasplante de páncreas a un receptor de 38 años; y un trasplante de hígado a un paciente de 65 años.

Cabe recordar que un retrasplante es una intervención quirúrgica mediante la cual se implanta un nuevo órgano a una persona que ya había recibido un trasplante previo de ese mismo tipo y cuyo órgano implantado ha dejado de funcionar correctamente.

Un despliegue quirúrgico récord en una sola madrugada

La mayoría de estas operaciones se concentraron durante una madrugada, realizándose tres de los cuatro trasplantes de forma simultánea gracias a órganos procedentes de dos donantes distintos. El equipo completó el último procedimiento doce horas después.

Este hito fue posible gracias a un equipo multidisciplinar que incluyó especialistas en Cirugía, Anestesia, Cuidados Intensivos, Enfermería y Coordinación de Trasplantes. Durante el operativo, el hospital mantuvo su actividad asistencial ordinaria, incluyendo la atención en consultas externas, el control de pacientes en planta y la supervisión en unidades críticas como UVI, Reanimación y Diálisis.

El hospital recalca que la donación de órganos es fundamental para realizar estos procedimientos, ya que muchos pacientes continúan en lista de espera. En el contexto regional, la Comunidad de Madrid registró hasta el 22 de mayo de 2026 un total de 115 donantes de órganos, una cifra superior a la del mismo periodo de 2025.

En los últimos cinco años, la región ha incrementado un 62% las donaciones, destacando especialmente el crecimiento del 300% en las de asistolia controlada. Actualmente, el Servicio Madrileño de Salud cuenta con 24 hospitales públicos acreditados que han sumado 410 trasplantes en lo que va de año, 14 más que en el primer semestre del año anterior.

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