Un hombre resulta herido muy grave al saltar por la ventana para huir de un incendio en una vivienda de Villaverde

Un hombre resultó herido muy grave este jueves por la noche al precipitarse desde la ventana de su vivienda, situada en un tercer piso, cuando intentaba huir de un incendio declarado en un bloque de la calle Arechavaleta, en el distrito madrileño de Villaverde.

El fuego se inició alrededor de las 21:00 horas en una vivienda del edificio y generó una gran carga de humo que afectó a la caja de la escalera y a las plantas superiores, según ha informado Emergencias Madrid. Ante la situación, los vecinos fueron confinados inicialmente en sus casas, al considerarse más seguro que abandonar el inmueble en ese momento.

El hombre, que se colgó por el exterior de la ventana para escapar del humo, cayó al vacío y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fractura en ambas piernas. Además, entró en parada cardiorrespiratoria, que fue revertida por los sanitarios de Samur-Protección Civil, antes de ser trasladado en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre. La Policía Municipal escoltó el convoy sanitario hasta el centro hospitalario.

Una psicóloga del Samur atendió también a la pareja del herido, que presentaba signos de ansiedad. Además, Samur-Protección Civil y SUMMA 112 asistieron a otras 13 personas, entre ellas una mujer embarazada y varios vecinos con patologías previas. Dos de los afectados requirieron traslado hospitalario.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Policía Municipal, Policía Nacional, Samur-Protección Civil y SUMMA 112. Los bomberos extinguieron el incendio, ventilaron la escalera y revisaron una a una las viviendas del edificio. Aunque los inmuebles no resultaron afectados y eran habitables, se recomendó a los vecinos no pernoctar en ellos hasta que estuvieran completamente ventilados.

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Samur Social ofreció alojamiento de emergencia a los residentes y dos familias hicieron uso de este recurso. La Policía Municipal colaboró con los bomberos en el censo vecinal, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.