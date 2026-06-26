SUCESOS EN LA CAPITAL
Un hombre resulta herido muy grave al saltar por la ventana para huir de un incendio en una vivienda de Villaverde
Otras 14 personas fueron atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego declarado en una edificio de la calle Arechavaleta
Javier Martínez Candela
Un hombre resultó herido muy grave este jueves por la noche al precipitarse desde la ventana de su vivienda, situada en un tercer piso, cuando intentaba huir de un incendio declarado en un bloque de la calle Arechavaleta, en el distrito madrileño de Villaverde.
El fuego se inició alrededor de las 21:00 horas en una vivienda del edificio y generó una gran carga de humo que afectó a la caja de la escalera y a las plantas superiores, según ha informado Emergencias Madrid. Ante la situación, los vecinos fueron confinados inicialmente en sus casas, al considerarse más seguro que abandonar el inmueble en ese momento.
El hombre, que se colgó por el exterior de la ventana para escapar del humo, cayó al vacío y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fractura en ambas piernas. Además, entró en parada cardiorrespiratoria, que fue revertida por los sanitarios de Samur-Protección Civil, antes de ser trasladado en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre. La Policía Municipal escoltó el convoy sanitario hasta el centro hospitalario.
Una psicóloga del Samur atendió también a la pareja del herido, que presentaba signos de ansiedad. Además, Samur-Protección Civil y SUMMA 112 asistieron a otras 13 personas, entre ellas una mujer embarazada y varios vecinos con patologías previas. Dos de los afectados requirieron traslado hospitalario.
Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Policía Municipal, Policía Nacional, Samur-Protección Civil y SUMMA 112. Los bomberos extinguieron el incendio, ventilaron la escalera y revisaron una a una las viviendas del edificio. Aunque los inmuebles no resultaron afectados y eran habitables, se recomendó a los vecinos no pernoctar en ellos hasta que estuvieran completamente ventilados.
Samur Social ofreció alojamiento de emergencia a los residentes y dos familias hicieron uso de este recurso. La Policía Municipal colaboró con los bomberos en el censo vecinal, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
- El padre Damián cuelga los hábitos tras 20 años: 'Tengo razones de peso, y no descarto formar mi propia familia
- Manuel, el Policía Municipal jubilado que patrulló la Cañada Real durante años: 'Añoro las noches de vigilancia sin saber cómo iban a terminar
- Alcalá de Henares destituye al portavoz de Vox como teniente de alcalde por pérdida de confianza
- Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
- Collado Villalba abrirá gratis sus piscinas a mayores y familias durante las alertas por calor
- Gloria, la abuela que hornea empanadas gallegas en un mercado de Madrid: 'Memoricé las recetas de pequeña viendo a mi madre cocinar
- El legendario grupo de rock español que marcó a toda una generación dará un concierto gratis en este barrio de Madrid: fecha, hora y programación
- Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores