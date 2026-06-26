El Gobierno regional activa una comisión para coordinar las ayudas a Venezuela

La Comunidad de Madrid ha activado este viernes la comisión interdepartamental, que coordinará las actuaciones que el Gobierno regional va a desplegar tras los terremotos que asolaron este miércoles a Venezuela, y ha abierto el correo convenezuela@madrid.org para canalizar las ayudas. Según ha informado hoy el Gobierno autonómico, en este órgano participan las consejerías de Presidencia, Justicia y Administración Local; Medio Ambiente, Agricultura e Interior, y Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Entre otras medidas, el Ejecutivo autonómico ha abierto la cuenta de correo electrónico convenezuela@madrid.org, que permitirá canalizar los ofrecimientos de ayuda al pueblo venezolano que las empresas e instituciones vayan realizando. Asimismo, el teléfono 012 A Tu Lado dará ayuda psicológica las 24 horas del día a los ciudadanos venezolanos que vivan en la región, en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Madrid.

Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid ha ofrecido al Gobierno central diez médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su desplazamiento a la zona afectada y poder colaborar en la identificación de víctimas.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará este próximo miércoles una declaración institucional de apoyo a Venezuela, y la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica, se iluminará esta noche y mañana sábado con los colores de la bandera del país sudamericano como símbolo de solidaridad con la tragedia que están sufriendo.

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Esta misma mañana ya ha aterrizado el Equipo ERICAM, conformado por 40 bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas, cuatro unidades caninas para localización de víctimas y profesionales sanitarios del SUMMA 112.