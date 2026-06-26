Luis García Abad, director de Madring: "La Fórmula 1 necesitaba Madrid"

Madrid no solo necesitaba un Gran Premio de Fórmula 1. La Fórmula 1 también necesitaba Madrid. Así lo ha defendido este viernes Luis García Abad, director del Gran Premio de España de Fórmula 1 Madring, durante su intervención en el foro Impulso Madrid, organizado por El Periódico de España y Prensa Ibérica para analizar los retos y oportunidades de crecimiento de la región.

En un diálogo conducido por Armando Huerta, director de El Periódico de España, bajo el título ‘Gran Premio de Fórmula 1, paradigma de los eventos deportivos que impulsan Madrid’, García Abad ha situado la futura carrera de Madring como algo más que una cita deportiva. “Hay que ponerlo un poco a la inversa: la Fórmula 1 necesitaba Madrid”, ha señalado, antes de recordar que será el único gran premio creado dentro de una gran capital europea, salvando el caso singular de Mónaco.

Y es que, según ha explicado, el propio campeonato viene sufriendo una transformación en los últimos años. “El público se viene rejuveneciendo”, ha apuntado. Ya no busca únicamente la carrera, sino una experiencia más amplia. En ese nuevo escenario, Madrid ofrece algo que otros circuitos no pueden dar de la misma manera: una gran capital conectada, reconocible y con capacidad para convertir un fin de semana de carreras en una experiencia urbana completa.

El impacto económico ha sido uno de los ejes principales del diálogo. García Abad ha recordado que el primer estudio manejado por la organización situaba el retorno “en torno a los 450-500 millones de euros anuales”, aunque ha advertido de que son cifras que pueden ir variando y creciendo cuando se sumen los impactos indirectos.

No obstante, no todo es el dinero. La carrera, ha defendido el directivo, también será un escaparate incomparable para la imagen internacional de Madrid. “Tenemos que trabajar por la imagen que haremos de la ciudad”, ha señalado, pensando tanto en las 120.000 personas que estarán en la capital durante el Gran Premio como en los millones de espectadores que seguirán la prueba por televisión.

El director de Madring ha subrayado, además, que una parte relevante del público que acudirá será nuevo para la ciudad o para la propia Fórmula 1, tal y como apuntan las encuestas. Para García Abad, ese perfil es especialmente valioso porque permite atraer visitantes que quizá no habrían elegido Madrid por otros motivos. “Tenemos una situación que tiene que hacer crecer la economía y el conocimiento de Madrid como ciudad, Madrid como marca y Madrid como forma de vida”, ha subrayado.

Todo esto, "no hubiese sido posible sin Ifema", ha asegurado. Según García Abad, el valor diferencial de Madring está en aprovechar una infraestructura preexistente que ya dispone de accesos, energía, servicios, experiencia organizativa y capacidad para absorber grandes eventos. También la ubicación, que permitirá que Madring sea “el circuito mejor conectado del mundo”, ha asegurado, por su cercanía al aeropuerto y por la conexión directa con transporte público desde el centro de la ciudad.

Más allá de la competición, García Abad ha insistido en que el Gran Premio debe proyectar la identidad de Madrid. “Lo que queremos es que la gente disfrute de pasar tres días en Madrid”, ha afirmado. La carrera, en ese sentido, no será solo un evento deportivo, sino una plataforma para enseñar una capital abierta, conectada y capaz de convertir la Fórmula 1 en una experiencia de ciudad.

El foro Impulso Madrid, organizado este viernes por El Periódico de España y Prensa Ibérica, nace como un espacio de análisis sobre el papel de la Comunidad de Madrid como motor económico, destino de inversión y ecosistema de innovación. La jornada reúne a representantes institucionales, empresarios y expertos para abordar las oportunidades de crecimiento de la región en la próxima década, desde su consolidación como hub tecnológico del sur de Europa hasta su liderazgo en logística, movilidad, grandes eventos deportivos, regeneración urbana o desarrollo agroalimentario.